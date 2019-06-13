古明華絕世好爸 「我只可以為一個人死，那就是女兒」

【明報專訊】俗語說「女兒是爸爸的前世情人」，每名爸爸都會視女兒為掌上明珠，古明華（古佬）也不例外，面對女兒不幸患上腎病，要長期與病魔鬥爭，古佬傷心過、軟弱過，卻從未放棄，反而讓自己更加堅強，肩負撐起頭家的重任，絕對稱得上「三好」：好男人、好老公和好爸爸。鏡頭前，他是公認的「最佳男配角」，現實中，他卻是家人心中的「最佳男主角」。當談及愛女辛酸的童年時，古佬不禁眼濕濕道：「我只可以為一個人死，那就是我女兒。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

剛播完的劇集《婚姻合伙人》中，古佬的角色為追音樂夢不理家事又拋低妻兒，是不負責任的男人。不過現實中的他恰恰相反，不但堅持演藝夢，並一力擔起頭家，是負責任的好老公、廿四孝老竇。

不想女兒面對不好挑戰

古佬於1996年與相戀8年的太太Terri結婚，婚後兩年誕下愛女Tammi，可惜女兒10歲時患上「腎小球炎症」，古佬表示當初知道時，醫生說只是普通的小朋友病，但後來女兒病情反覆。面對女兒年紀輕輕便要被病魔折磨，古佬說：「當然難受，生了她出來，要她面對這個病。我都說寧願發生在我身上，但現在受苦的是女兒，那困難會更強，可能中間隔了層愛，當你愈愛便愈會去珍惜，不想她面對不好的挑戰，希望這經歷對她生命來說也是好事。」

養車為愛女 避免社區感染

古佬表示作為男人，為了女兒和家庭，多辛苦都能捱過去。由於女兒生病，他身兼兩職，不但演戲，還自薦加入配音組，最高紀錄試過連續50小時工作，目的都是為了掙多點錢給對方有更好的生活環境：「例如我辛苦都要養車，希望一放學可立即送她去醫院，她的病在療養過程中要將免疫力降低，讓她不用輪巴士、坐地鐵，避免社區感染。」古佬笑言女兒出世後，老婆曾問過可否為她死，他直言現在不行了：「我說拍拖、結婚時可以為你死，但當有了女兒那刻開始，我只可以為一個人死，那就是我女兒。」

女兒受傷不懂面對 自認軟弱

古佬又眼濕濕感慨說，轉眼間已看顧女兒20多年，但總結出來，也不知為女兒做了什麽，因他覺得對女兒做的事情都是理所當然的。只是女兒的經歷不像普通小朋友般平凡，很不幸經歷了幾辛酸的童年，要克服疾病和面對人生，亦由於病的關係，限制了女兒做一些事情，身為父母看到當然很傷心，但同時也要鼓勵她學識面對。自問是否那麽堅強？古佬坦言面對這個情况自己也堅強不來，覺得有點惋惜。

他續說，由女兒出世，到之後有些事讓對方受傷他不懂面對，從中認識到原來自己在處理這些事上，是一個軟弱到無能的男人，但亦因此更要變得堅強，去證明他的存在價值，所以他一路以來都以好爸爸的姿態說給兩母女聽，這個男人在家庭的重要性，所以這11年間，讓他學識堅強，也讓他領悟到天下間沒什麼事很易解決，但亦無什麼事是解決不了的。

不會主動給女兒零用錢

至於3年前患上肺結核，古佬直言差點連命都無，因他當時咳了3個月，最後一個月更是不斷發燒，住院期間又被醫生嚇，說照到疑似癌症，幸好最後無事。不過在隔離那十幾天，古佬直言領悟很多，當經歷有可能失去親人和生命時，感受會特別深，心諗太太無工作，女兒又有病，自己豈能有事？也讓他體會「樹欲靜而風不息， 子欲養兒親不在」這道理，學懂要珍惜身邊的一切，以及多從對方角度去想。

問到現時父女間的相處，古佬笑言前提是要見到女兒，雖然大家同住一屋，但見面不多，他工作不定時，女兒今年已21歲，有自己的世界和節目，「如果有機會父女聚頭，我通常第一時間都不會講話，先望清楚她，見她心裏面還是一個小妹妹，我便放心的了。同埋我不會主動給她零用錢，我是要她問我才會給，順便談談近况，當是溝通，我覺得這是一個不錯的辦法」。但近排不知女兒是否拍拖，有男友畀錢，好像無主動跟他要零用錢。作為父親的他，坦言有呷醋：「一個負責任的父親，對女兒拍拖都一定很緊張，雖然不是第一次拍，但都會擔心她接觸到一些不好的男生。（拍拖會否先給你過目？）不會的，就算過目你說不行，看她會不會聽？只能從旁提醒。」

想向女兒說：每一刻都很重要

古佬坦言對自己有要求，難免對女兒的男朋友都有要求，會希望對方對女兒、好似他對太太一樣好：「其實這要求很正常，不太過，人之常情。可能我這方面太出色，好似很難做到，哈哈。因為我的概念是你追那個女生，就要抱住跟她一生一世的態度，我當初跟太太，大家都是初戀，直到現在，從來沒分開過。」

「養兒一百歲，長憂九十九」，古佬表示，雖然女兒現時病情很穩定，而且愈來愈好，但都會很關注對方。他想跟女兒說：「面對每一刻都要很認真，不要疏忽，每一刻都是很重要。」

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