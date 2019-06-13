新手爸爸陳展鵬慶祝父親節趕三場

【明報專訊】陳展鵬昨日隨仁濟醫院義工團向長者派發愛心福袋。今年4月榮升父親的他，本周日父親節不用開工，已安排慶祝活動：「先陪太太（單文柔）為外父慶祝，之後輪到我爸爸，最後才是我跟太太，因為女兒年紀太小，都不知道我是她父親。」太太會否送禮物驚喜？他笑說：「又有BB？如果是真就又驚又喜！她生完才兩個月，未咁快。」為人父後展鵬心態不同了，會為女兒「小豬比」（Quinta）將來設想，工作更有目標，所以不想老得太快。

日前單文柔在Instagram貼出新買的貴價相機，展鵬說：「這新型號相機原本要排隊等半年才有貨，現在朋友幫忙終於買到。相機是送給太太的後補生日禮物，又可以幫女兒影相，有多重意義。」他提起女兒即露出冧樣：「『小豬比』的樣子不斷在變，最近我學會透過觀察女兒動作和神情，了解她的需求，如想食奶和有便便時的反應。女兒開始認人，見到我們會先呆一呆3至4秒，之後就會笑，間中似想跟我說話。」

展鵬明白太太誕下女兒後多了責任，時間上需要重新分配，所以會尊重太太意願，不會阻止她繼續工作，太太喜歡和感覺舒服就可以，不想她為小朋友沒有了自己。

記者：林蘊兒