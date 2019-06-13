薛凱琪自資開公司 睇合約傾生意做女強人

【明報專訊】薛凱琪與Dear Jane於8月6日於會展舉行JOOX - Dear Jane X Fiona 《On the Rocks》演唱會，屆時會互唱大家的歌，以及將一些歌曲重新改編，她相信會擦出火花。薛凱琪早在大半年前自組公司，學睇合約、傾生意，覺得自己愈來愈似女強人。

薛凱琪表示與Dear Jane合作心情興奮，因平時做騷多數唱《糖不甩》和《甜蜜蜜》等溫柔歌曲，今次可以將歌曲變成歇斯底里和澎湃感覺的版本，很有驚喜，她說：「我喜歡跟些癲的人合作，大家都害羞就擦不出火花。我好想他們唱我比較少女味的歌曲，變成男人版本，覺得男人都有顆少女心，有柔情一面。」

與薛凱琪相隔10年再合作，Dear Jane感覺像見回老朋友。有指當年唱片公司將資源全給薛凱琪，問當年同屬公司的Dear Jane是否很慘？薛凱琪搶答：「公司有無窮無盡資源，既然用不完，不可以說畀晒邊個。」Dear Jane也表示：「都有資源畀我們。」薛凱琪再說：「做騷前不要被分化，要團結。」

兼顧歌影視和服裝生意

薛凱琪承認離開舊公司後，已自組公司，她說：「要兼顧唱歌、電影和自家服裝品牌，之前又去內地做真人騷，真的有點累。」自組公司後，她從中學了很多東西：「公司開了8、9個月，很有鼓勵性，只要是喜歡的事情，就一定做到，我現在學識睇合約、傾生意，覺得自己愈來愈似女強人。」不過，她在開公司初期都曾感到迷惘，但只要是做自己喜歡的事情，可從學習中摸索。

歌影視加服裝品牌事業，令薛凱琪分身不暇：「樣樣我都想做好，所以未來歌唱方面，可能與其他唱片公司合作，影視和服裝品牌依然是自己公司去處理，不用兼顧太多。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

場地：JOOX Studio

服裝：Spiritunus