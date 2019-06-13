滕麗名膝韌帶撕裂 手術後需坐輪椅一個月

【明報專訊】有傳無綫為縮減開支，可能停拍受歡迎的處境劇《愛‧回家之開心速遞》，但已被無綫高層李寶安否認。《愛‧回家》演員劉丹、滕麗名、吳偉豪、周嘉洛昨日出席運動品牌新店開幕禮，滕麗名一拐一拐到場，她指早前在內地拍電影《尋秦記》動作戲時，右腳拉傷，右膝韌帶撕裂九成，正排期接受微創手術。她慶幸該場戲臨尾才拍，之後可以戴腳架、撐遮、撐拐杖完成文戲。不過她仍要負傷拍《愛‧回家》：「希望未來的劇情可以寫我跛了，因為我做完手術要坐一個月輪椅。」

劉丹在旁笑指《愛‧回家》傳出停拍消息，可能來自阿滕要停拍做手術而產生誤會：「高層李寶安先生已澄清，傳言胡說八道，哪有可能停拍，只是就阿滕休息啫！」

丹爺爆孫女生日會哭了

劉丹透露兒子劉愷威本周日會抽空回家，三代同堂慶祝父親節。談到孫女小糯米6月1日開派對慶祝5歲生日，他說今年比較大型，小糯米父母都有出席；劉愷威很緊張，在內地拍戲都用電話搖控安排派對佈置，現場數百個氣球，又有幾呎高的獨角獸，完場時小糯米不捨得氣球而哭了。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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