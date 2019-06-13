扑穿發哥頭被報仇 黃德斌拍《怒火》遭玻璃樽砸頭

【明報專訊】黃德斌和陳豪昨日出席美容集團周年活動。黃德斌正跟甄子丹、謝霆鋒合演警匪片《怒火》，預算拍到7月，由於日曬雨淋、欠缺休息，患上重感冒的他一直未痊癒：「睇完醫生，10日都未康復，又流鼻水、又失聲，好彩近日拍動作戲，不用講太多說話，不過拍外景又曬又落雨，日日要換3次衫，十分辛苦。」德斌在戲中扮演警察，有不少動作戲：「我一個打十幾個，被人用玻璃樽扑頭，仲要拍5 take，扑到個頭腫晒。」笑指他之前拍戲不慎扑穿周潤發個頭，可能有朋友代扑頭報仇，他笑說：「一定是。」

另外，陳豪剛去完土耳其，為鄭裕玲（Do姐）和農夫的新節目《Do姐晚間看地球》拍外景，此行他品嘗當地的咖啡兼玩占卜。

陳豪土耳其玩占卜

占卜遊戲有否帶給他新指引？他笑說：「好玄，叫我若想買東西，暫時不要買住。」笑他又想買樓，他懊惱說：「不知道，我都在想要買什麼？土耳其咖啡豆我已經入了貨，土耳其咖啡製法我都認識。」

陳豪笑言3日旅程獲Do姐熱情對待。Do姐是否只善待靚仔？他笑說：「農夫愛搞笑啫，Do姐跟農夫互窒，我睇慣，他們不互窒才有問題。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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