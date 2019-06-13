《反斗奇兵4》《黑超特警組》暑假重頭戲同日首映對撼

麥迪文夫婦（圖）一向是基斯漢斯禾夫的好朋友，前日亦現身首映禮為對方打氣。（法新社）

【明報專訊】美國暑假黃金檔期的票房大戰，隨着經典重拍《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）和彼思動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）接連在明日及下周五開畫，正式推向高峰。巧合的是，前日兩片同時舉行首映禮，台前幕後空群而出，隔空互鬥聲勢，結果由奇洛李維斯（Keanu Reeves）以全黑「殺神look」驚喜現身《反斗奇兵4》稍勝一籌。

首次為動畫《反斗奇兵4》配音的奇洛李維斯，早已被外國影評人視為今集最大亮點，他在戲中聲演全新玩具、加拿大特技人「勁爆公爵」，雖然外表浮誇，但為協助一班反斗奇兵拯救新朋友Forky，仍然義不容辭，從預告片段已可見到角色非常搶鏡。

奇洛李維斯獲封「網絡男友」

前日奇洛李維斯出席《反斗奇兵4》加州首映禮，甫出場即成為紅地氈焦點，其他主角包括聲演「胡迪」的金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）、「巴斯光年」添艾倫（Tim Allen）等，亦樂得讓他搶風頭。事實上，今年內他已憑動作片《殺神John Wick 3》及喜劇《永遠的準情人》（Always Be My Maybe）頻頻曝光，更獲網民封為「網絡男友」。

奇洛聞言先是尷尬一笑，然後才答道：「你叫我做什麼？我從來沒聽說過……實在有點古怪，或者正面來說，應該是《殺神John Wick 3》等電影帶來的效應吧。」

麥迪文力撐老友「雷神」基斯

至於同日在紐約舉行的《黑超特警組：反轉世界》首映禮，熱鬧程度跟《反斗奇兵4》不遑多讓，除了男女主角：曾在《復仇者聯盟4：終局之戰》飾演「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）與「女武神」的泰莎湯遜（Tessa Thompson），二人剛完成北京宣傳即趕返美國，還有戲中聲演外星人卒仔的《情人眼裡巴基斯》男星卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）亦偕妻捧場。

首映禮的另一熱門話題，相信是《叛諜追擊》男星麥迪文（Matt Damon）伉儷高調亮相，他夫婦倆已非首次支持好友基斯漢斯禾夫的電影，力證兩家關係融洽。