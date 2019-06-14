自認駕駛技術麻麻 鄧卓殷不敢接載郭子豪

【明報專訊】歴屆和應屆港姐張寶兒、伍樂怡、鄧卓殷、丁子田、陳靜堯及何依婷昨日到銅鑼灣出席「港姐最後召集」活動，分享參選港姐的心路歴程和貼士。鄧卓殷給參選者的貼士是報名時就要開始keep fit，吃健康一點，不要臨急抱佛腳，因為由報名到首輪面試見評判，時間很短促，獲通知才去收身就太遲，最好淡妝以清爽真面目示人，還有無綫電視城很凍，要帶件厚衫去面試。她一向有做運動，所以參選時不用刻意keep fit。問會否做提名人？她說：「身邊的朋友都沒興趣，表妹太細，10年後才能提名她參選。」談到緋聞男友郭子豪因醉駕被判90小時社會服務令及停牌一年？她表示有聯絡對方，他接受判決，表明以後駕車和飲酒不會一齊做。郭子豪是否鬆一口氣？她說：「事情已過去，相信會安心一點。（日後郭子豪飲酒，她可以負責揸車？）我剛考取車牌，駕駛技術不太好，香港的路又窄，平時揸車都要爸爸在旁才放心。」

識到袁偉豪 張寶兒選港姐豐收

張寶兒透露每年都有朋友報名參加選美，她都有給貼士。問她參選港姐，最大收穫是否識到袁偉豪？她笑說：「其中一樣，還有很多寶貴的東西，以前我不夠膽在鏡頭前說話，但現在可以，亦有很多不同演出機會，是豐收的 。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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