女扮男裝落旺角無人理 連詩雅素顏被認出超尷尬

【明報專訊】連詩雅和戴祖儀昨日到旺角出席選民登記活動，呼籲市民登記成為選民，兩人更即場登記；連詩雅解釋一直未有機會登記做選民，戴祖儀則表示當年18歲時，正身在外國讀書，沒有做登記。

連詩雅稱，讀書時期幾乎每日都去旺角，自從入行後便減少了，她現在偶爾會喬裝去旺角買打底衫，還試過一次女扮男裝：「不是很男性化那種，我只是作中性打扮，穿了闊身衫，戴了個男生假髮，再戴cap帽，當時舖頭還播着我和周柏豪的合唱歌，幸好完全無人認得，這感覺幾得意。」

戴祖儀以前也經常去旺角睇戲、買衫和吃東西，因為選擇多，價錢大眾化。雖然已成為藝人，但她未有避忌，至今仍光明正大出街，但覺得連詩雅喬裝出旺角幾好玩，有機會可以試試。

戴祖儀懶化妝

問到素顏出街可會無人認到？戴祖儀說：「日前做完gym，冲完涼，因懶得化妝，索性素顏上街，真的無被人認出。」連詩雅亦表示試過趕時間，素顏兼打扮求其便出門，以為無人認到，豈料入到舖頭，即被老闆娘認出，雖然尷尬，但都開心的，證明她沒有化妝差別也不太大。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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