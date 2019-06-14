T.O.P舊愛揭發B.I吸毒 勝利連累代言公司遭入稟追債

B.I涉毒一事曝光後，已遭事務所解約，但所屬男團iKON下月將如期到日本開騷。

兩度涉毒被捕的韓瑞希，主動揭發YG娛樂勾結警方，網民質疑她的動機，似向事務所報復。

【明報專訊】韓國三大娛樂公司之一的YG娛樂，旗下藝人接連爆出醜聞。日前男團iKON隊長B.I被揭發吸毒，隨即宣布退團。爆料者原來是同門師兄組合BigBang成員T.O.P的前女友兼練習生韓瑞希。另一方面，YG娛樂社長楊賢碩亦捲入賄賂警方的醜聞。

文：蘇珮欣

據韓國傳媒報道，警方早在2016年8月以違反毒品管理條例逮捕韓瑞希，並在其手機內發現與iKON隊長B.I的通訊紀錄，話說B.I向韓瑞希查詢有關毒品種類、作用及購買途徑等，還出現「因為和你一起吸食過，所以才問你」的字句，證明B.I有吸毒之嫌，可是當年警方未對B.I作出調查。

有傳YG娛樂社長楊賢碩為韓瑞希安排律師並支付費用，繼而慫恿她更改口供。原來當時韓瑞希曾承認替B.I購買毒品，但陳述書上未有記錄，令人懷疑楊賢碩有賄賂警方之嫌。韓警發言人表示，將會重新審視韓瑞希的涉毒案，或會傳召她協助調查。

事實上，曾屬YG娛樂練習生的韓瑞希，亦曾於2017年與男團BigBang成員兼前男友T.O.P一起吸食大麻而被判處3年有期徒刑，並獲緩刑4年。事後她曾埋怨，明明是T.O.P引誘她吸毒，結果變成男方的「擋箭牌」，狠批舊愛推卸責任。難怪有網民質疑，韓瑞希揭發B.I吸毒，似向事務所報復。

iKON繼續開騷

楊賢碩與旗下藝人多次爆出醜聞，有網民到青瓦台請願網站，要求停止YG娛樂一切演藝活動，直至真相出現為止。雖然iKON隊長B.I因涉毒而遭解約兼退團，不過組合的工作暫時未受影響，YG娛樂昨日透露，iKON的日本巡迴演唱會下月將如期舉行，改由餘下6名成員演出。

提起BigBang，韓國虛擬貨幣公司Nupay去年11月曾與BigBang前成員勝利簽訂代言合約，勝利亦已完成廣告拍攝，其後因勝利經營的夜店捲入性接待、貪污等醜聞，Nupay老闆以「中止廣告合約」為由，解除雙方合作，並承諾向該公司的投資者退款。有傳YG娛樂一直拖欠Nupay代言費，最近遭投資者入稟追債。

鄭俊英律師捱告

另一方面，早前涉嫌透過手機通訊群組散播性愛視頻而被捕的男歌手鄭俊英，於2016年8月曾被前女友起訴非法偷拍，當年負責調查案件的警員及辯方律師，昨日分別以失職、偽造文書及隱藏證據等嫌疑被檢方起訴。

事緣鄭俊英被起訴後，有關警員不單未有沒收他的手機，反向其律師建議「就說手機遺失了」，又要求手機維修商撰寫一份無法修復手機數據的確認書，甚至在調查紀錄上訛稱手機修復需時2、3個月。辯方律師事後向警員提供一份「手機數據無法修復」的假證書。