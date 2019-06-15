嚴紀雯出嫁 媽咪催生B

新郎Jeffrey（左二）與新娘嚴紀雯（右二）笑容滿面，跟伴郎（左一）及伴娘文詠珊（右一）合照。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】仁濟醫院董事局前主席嚴玉麟女兒嚴紀雯（Carmen），與家族經營建材生意的男友Jeffrey Char共諧連理，並連續兩日進行結婚註冊酒會和婚宴。昨晨一對新人於家中向長輩們敬茶，又有接新娘和玩新郎，過程好玩熱鬧。至於開門利市是88,888元，相當好意頭。玩新郎及兄弟團時，要他們伸手入箱內摸牛蛙、生蠔等。新郎Jeffrey接到新娘後宣讀愛的宣言：「時時惜晒你，永遠陪住你！」溫馨感動。

中午12時許，姊妹團成員包括蔡卓妍男友胞妹石佩藍、名媛陳雪鈴等，聯同20多名婚禮工作人員及攝影隊，齊到灣仔君悅酒店，為下午4時開始的註冊儀式準備。身穿傳統中式裙褂禮服的Carmen與Jeffrey於12時45分乘花車到場，任伴娘的文詠珊、伴郎和大妗姐負責迎接。Carmen戴上分量十足的金器手持花球，丈夫在旁細心輕扶落車，兩人甫見記者即與伴郎、伴娘企定定合照，新娘表示好開心！

嚴徐玉珊讚女婿值200分

升呢為岳母的嚴徐玉珊穿金色裙褂，面露燦爛笑容，她形容嫁女心情複雜，「好開心又好不捨得，女婿值200分！（送什麼嫁妝？）希望他們鍾意就得。」嚴太希望女兒盡快生小朋友。

至下午3時許，導演劉偉強與太太、賭王四太梁安琪、曾昭怡、林心兒、陳浚霆等到場觀禮。單獨赴會的四太逗留個多小時後離開，再趕往另一婚禮；四太女兒何超盈原本擔任姊妹，但沒有現身。問是否為超盈明年的婚禮特來取經？她表示是為祝福一對小朋友。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜