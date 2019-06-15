老公孖曹永廉拍咀戲 黃翠如出埠無眼睇

【明報專訊】黃翠如昨日為按摩產品新店擔任開幕嘉賓，她表示本身血壓和血糖偏低，小時候試過暈倒在馬路邊，弄至全身瘀傷，她說：「小時候經常進出醫院，所以細個生日願望就是身體健康。」她透露老公蕭正楠經常逼她做運動，還買了羽毛球拍給她，如魔鬼教練般訓練她，「佢好認真，第一次就要連續接到20球才可回家，現在要接到40球，最少一周練一次，令我有點壓力，每次打完波還要逼我在籃球場來回跑，其實我試過和他跑步，跑了一圈便跌倒弄損膝頭，到現在還有傷痕，他當時見我跌倒的第一個反應竟是笑，問我是否扮嘢不想跑」。

「去診所派喜餅不是睇婦科」

翠如稱仍未生B有計劃。提到早前有報道指她睇婦科醫生？她解釋當日其實是去派喜餅，該醫生是黃浩然的舅父，對方是情緒、催眠及精神料醫生，「我試過讓對方催眠，很有興趣學。（是否想催眠老公？）這種催眠是醫療性的，曹永廉失眠好嚴重，希望可以幫到佢」。她知道老公要跟曹永廉拍咀戲，令她感到奇怪，她笑言：「老公似好有嘢，但又輕輕帶過，我也理解不到，有點奇怪，不緊要啦！他們就互相好好照顧大家，因為我下月出埠拍旅遊節目，所以他們喜歡做什麼都不會有人知。」

記者：林祖傑