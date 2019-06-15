誤讚示威照遭內地網民抵制 佘詩曼表明愛國愛港立場

【明報專訊】佘詩曼（阿佘）去年憑在內地劇集《延禧攻略》飾演「嫻妃」一角，人氣勁升，在內地工作不斷，微博粉絲人數逾1700萬。近日香港就「逃犯條例」引起各方爭議，阿佘亦捲入「點讚風波」，她日前在Instagram點讚一張tag上「#NoChinaExtradition」的示威照片，被內地網民留言責罵，揚言要抵制收看她演出的劇集。

阿佘前晚在微博發文解釋及表明已收回點讚，強調自己是愛國愛香港。她寫道：「那天我深夜收工回來，習慣性地翻閱朋友的Instagram。我瀏覽到一名認識的攝影師作品便給他點讚。當我後來發現這個照片的內容，令我十分震驚，於是立即收回點讚。我佘詩曼本人愛國愛港！不希望再被有心人過分解讀。謝謝大家！」不少網民留言表示，相信她是一時錯手，認為她的解釋誠懇，而且過往都有表明自己愛國的立場；亦有網民不接受解釋，再度留言罵她；又有提到阿佘曾在劇集《天與地》發表「和諧論」。

近日不少藝人就種種爭議及衝突事件，在社交網表達意見，其中葛民輝留言：「我們香港人不是暴徒，文明……是要對話。」孫慧雪則寫道：「香港人一切平安。」

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