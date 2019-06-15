古巴高汀涉胸襲被捕 閉路電視拍下非禮過程仍稱無辜

【明報專訊】現年51歲的《甜心先生》金像男配角古巴高汀（Cuba Gooding Jr.），本月9日偕女友到曼克頓一間酒吧消遣時，被指借醉「胸襲」一名29歲女顧客，受害人翌日報案，本周四古巴高汀由律師陪同到紐約警署協助調查，隨即被鎖上手銬，押送到法院開審，他否認控罪，揚言事發現場的閉路電視片段，可以證他清白。弔詭的是，有關片段正好拍攝到他犯案的整個過程。

事發在本月9日晚上10時15分左右，古巴高汀與女友Claudine De Niro結伴到曼克頓一間酒吧消遣，從娛樂網站TMZ取得現場的閉路電視片段可見，當二人把酒談心期間，一名女子主動上前搭訕，未幾古巴高汀忽然把手放在對方的大腿上，再順勢按在女方胸膛，當時她並無反抗，古巴高汀更親吻她的手背，情况相當詭異。

受害人向保安投訴

其後多名男子出現，圍攏在古巴高汀等人面前，彼此聊得頗為愉快，數分鐘後眾人逐一散去。另一閉路電視片段記錄了「胸襲」事件發生約30分鐘後，古巴高汀與女友已轉移到酒吧下層，繼續飲酒作樂，自稱受害人再度出現，她先跟酒吧保安員對話，TMZ透過女方口形，估計她在說：「對啊，他有做過。」不過，保安員搖一搖頭，似乎並不同意。

當二人對答時，古巴高汀與女友正好坐在旁邊的沙發上，但未有參與討論，亦不清楚他倆是否聽到有關對話，只知古巴高汀準備站起身時，明顯已有醉意，步伐亦不穩定，醉醺醺地走過自稱受害人身邊，女友跟在其後，一起離開酒吧，片段亦到此為止。

前日古巴高汀在律師Mark Heller陪同下，主動現身紐約警署協助調查，當他離開時，雙手已鎖上手銬，並由警員押解到紐約刑事法庭，他在庭上否認非禮指控，案件延至本月26日再審。當他步出法庭，即向在場記者表示：「酒吧的閉路電視片段，清楚記錄一切，我相信法律制度。」代表律師亦滿有信心地表示，在他執業50年裏，從未見過類似案件能夠定罪，因為古巴高汀根本就是無辜。

早有「鹹豬手」前科

事實上，古巴高汀已非首次捲入「鹹豬手」事件，2008年他在紐約某餐廳內，涉嫌撫摸一名女生的臀部；前年他出席美劇《美國怪談》宣傳活動，趁拍檔莎拉保羅森（Sarah Paulson）起立跟台下粉絲打招呼時，忽然從後揭起女方裙子，令她幾乎走光。網民透過社交媒體指摘古巴高汀此舉有非禮之嫌，要求向女方道歉。