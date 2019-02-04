嚴紀雯給老公400分 摸何超盈孕肚沾旺氣

【明報專訊】仁濟醫院董事局前主席嚴玉麟女兒嚴紀雯（Carmen），與丈夫Jeffrey Char前日於酒店進行註冊儀式及酒會後，昨日於同一地點擺婚宴，筵開45席。Carmen與Jeffrey聯同伴娘文詠珊、姊妹團成員何超盈、石佩藍（蔡卓妍男友胞妹）影大合照和接受訪問。一對新人應記者要求，兩度親嘴曬甜蜜。

Carmen穿長拖尾婚紗，戴閃爆鑽飾，開心被稱為「蔡太」。對於媽媽嚴徐玉珊希望他們盡快開枝散葉，她說會盡力，待度蜜月後開始計劃。Carmen提到註冊時被丈夫愛的宣言感動，「丈夫的出現令我幸福和美滿。丈夫事事以我為先，很疼惜我，老爺奶奶亦對我好好，婚後多了一家人」。媽咪讚女婿Jeffrey值200分？Carmen更給丈夫400分，又說經常摸好姊妹何超盈的肚沾旺氣。

超盈剖腹生B 明年葡國行禮

懷孕7個多月的何超盈，身穿寬鬆姊妹裙挺巨肚出現，據知她的未婚夫Thomas也在場。她表示懷孕比想像中辛苦，醫生說她的磅數正常，BB女的size只比正常BB大兩星期。她說媽咪好緊張，要她做佷多身體檢查和量血壓，她會在港開刀生B。她的婚禮明年舉行，計劃在葡萄牙行禮，不打算在港補擺婚宴。說至日前過大禮，她解釋穿的中國傳統禮服較少人著，她煲劇時看到很喜歡便訂製。她獲5億別墅嫁妝，說是她和丈夫的新居，她所有東西都會傳給愛女。因懷孕時不宜裝修家居，故BB房仍未整好。

文詠珊做10月新娘 急到想喊

伴娘文詠珊將於10月在意大利舉行婚禮，但說到籌備情况一臉無奈，呻沒進展急到想喊，「意大利人工作好慢，不似香港人節奏。現在連婚紗草圖都未有，希望件事能做到完美」。她參與Carmen婚禮籌備，有份設計及給意見，算是她的心血。她希望Carmen快些做媽咪，自己當契媽。文詠珊羨慕好友幸福，不覺意爆Carmen有老公日日幫抓癢，她的男友就不會做，很快便睡着，畢竟已拍拖5年，有老夫老妻感覺。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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