邀請成龍飯敘激起民憤 Yoshiki道歉

【明報專訊】日本殿堂級搖滾樂隊X Japan隊長Yoshiki早前到訪台灣，並透過社交媒體上載他跟成龍聚餐的合照，結果惹起港台兩地網民不滿，逾千人留言指摘，令Yoshiki跟日本粉絲摸不着頭腦。事件擾攘一天後，Yoshiki終於撰文公開道歉：「為我沒有考慮目前的情况，深感抱歉。」

本月9日有百萬市民參與遊行，反對港府修訂《逃犯條例》；事隔3天，再有數萬人集會，警民發生衝突，造成多人受傷，警方被批評使用過度武力，引起社會爭議。當時身在台灣宣傳新碟的成龍，被當地記者追問此事，他回答：「昨天才知道香港有一個大遊行，我都不知道是什麼事情。」結果被港台兩地網民狠批「冷血」和「涼薄」。

不知香港遊行 成龍捱轟

巧合地，Yoshiki當時亦身處台灣，並透過社交媒體向當地粉絲請教有何美食推介？就連台灣總統蔡英文亦熱情回應。不過，Yoshiki並沒有跟蔡英文會面，而是相約成龍聚餐，同日公開二人在餐廳的合照，Yoshiki的社交媒體隨即收到逾千個回應，大都是「負評」，例如有網民留言：「我愛X Japan但討厭成龍。」也有人表示，日前香港正發生鎮壓事件，你倆卻在台灣飲酒作樂，令人憤慨。

前晚Yoshiki終於透過社交媒體道歉：「親愛的粉絲，如果我的帖文引起大家……為我沒有考慮目前的情况，深感抱歉，我是非常關心粉絲和朋友的，愛你。」雖然他沒有提及哪篇帖文，誤觸網民神經，不過，大家都把矛頭指向「成龍飯局」。

Yoshiki亮相上海電影節開幕禮

提起Yoshiki，昨日他已轉抵上海，隨即出席第22屆上海國際電影節的開幕禮，據他透露，今日將會亮相當地舉行的「日本電影周」宣傳活動，明日亦會出席X Japan紀錄片《We Are X》的放映會。