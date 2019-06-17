孫慧雪取消慶祝父親節 白雲因公無法參與遊行

孫慧雪本來跟丈夫及兒子慶祝父親節，已經訂枱了，但受社會氣氛影響感到不開心，所以取消了。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】楊玉梅、白雲、孫慧雪、何紫綸昨日為好友的食肆開幕禮撐場。白雲受近日社會氣氛影響，心情不太好，即使早前去考潛水執照，原本想在網上分享開心事，也打消了念頭。穿上彩色連身褲的她自爆遭投奇異目光：「乘車來的時候，有些穿黑衣的人用奇怪和疑問眼神望我，令我很不自在。因為今日要工作，才沒法參與支持遊行。見到很多香港人不開心，自己情緒都不好。想上載之前開心潛水相到社交平台，最後免被人鬧唯有刪走。」

白雲近期迷上自由潛水，已考至第2級可潛至水深25米，她目標成為專業潛水教練，還計劃拍短片宣揚環保。她亦有興趣做售賣潛水器材生意；她今年3月與朋友夾份投資，在網上售士多啤梨朱古力，成績不錯，稍後跟朋友商量會否開實體店。

孫慧雪昨日全日要工作，所以未能參與遊行，但她有考慮送白花悼念「反修例」事件中的死者。身為媽咪的她，覺得香港弄成目前情况感不開心，幾晚都睡得不太好，擔心自己下一代將來會怎樣。不過她亦自我安慰說：「這幾日見到很多人討論，好關心社會，感受到大家好多愛！」孫慧雪本訂了枱跟丈夫兒子食飯慶祝父親節，可是要工作加上大家心情都不好，所以最終取消。

記者：林蘊兒