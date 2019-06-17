王馨平計劃舉行演唱會

【明報專訊】王馨平、黃寶欣、黃翊、何婉盈及陸家俊等前晚錄影無綫節目《流行經典50年》，王馨平再次獲邀獻唱亞視劇集歌曲，她亦表示十分難得，得悉節目將完結，有點不捨，亦全因這節目才有機會相隔多年再與周慧敏及湯寶如合唱《美少女戰士》。

王馨平正計劃舉行個唱，一直在申請場地，「我還鍾意唱歌，有團火！覺得自己可以做更多，可能都會推出新歌」。是否決定回歸樂壇？她則說：「其實從來都無話退出，婚後有段時間比較以家庭為重，相隔多年後丈夫又支持，加上很多緣分有機會再唱歌。」

問可有留意舊愛鄭嘉穎當爸爸後變成family man？她認同：「相信他會是一個好爸爸，我有看過相片，但一直沒機會和嘉穎傾偈，其實我都好忙，當瑜伽老師一星期要教九堂，又要經常飛到台灣照顧身體不好的爸爸，所以近幾年很多朋友約我都出席不到。」

黃寶欣將與黃翊、何婉盈及陸家俊開騷，她說眾人年紀不輕，絕不會在編排上嗌交。她表示雖然近日於九龍城開設的餅店遭潑紅油，但沒再去追究，自己亦一頭霧水不知什麼一回事，所有事交由警方及拍檔處理，她繼續忙於宣傳演唱會及9月女兒到美國入讀大學的事。問可擔心人身安全？她即道：「不擔心，因為我個人本身好好，心地好個人又真誠。」

記者：林祖傑