洪永城擬邀女友客串旅遊節目

【明報專訊】洪永城（Tony）昨日到紅磡出席日本旅行活動。有「旅遊達人」之稱的Tony表示，已去過約60多個地方旅行，七月尾將與好拍檔黃翠如到澳洲，以自駕遊形式拍攝旅遊節目，並首次踏足阿得萊德。提到翠如笑指這次之後不打算再跟他合作？Tony笑言：「她真是倒米！有無搞錯，陸續有來的嘛，如果觀眾喜歡，我們都會繼續做。不過時間愈來愈難夾，因大家都有工作，又有另一半，不知道另一半會怎麼想。」記者提議他下次可考慮四人行？Tony笑說沒想過，反而有想過片頭找對方老公蕭正楠和他女友梁諾妍一起拍：「講他們兩個食飯，然後帶落我和翠如，請猜猜我們正在做什麼。」

Tony說女友很喜歡去日本，他對鐵道遊都感興趣，所以今次順道取經，希望將來可帶女友及家人一齊去玩，或者兩家人同遊。談到早前被影到與女友放狗，更親手撿狗屎。Tony笑指當時是彎身撿狗屎，並非求婚：「我撿狗屎的甫士是否有點氣勢，哈哈。那隻狗其實是我剛養不久，女友有養狗的經驗，所以她教我如何去訓練牠成為一隻好狗。」

另外，談到落選港男梁裕恆在社交平台爆料，指楊明在群組看完示威者挖磚頭片段後爆粗。Tony反問記者詳情，但因不清楚對方在什麼群組留言及內容，故不便評論。直言現時Whatsapp最多都是覆女友：「我所有數據全部都畀晒她。」

記者：陳釗