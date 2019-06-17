否認詹秉熙妻指控搶人老公 單身顏仟汶只想生BB

【明報專訊】48歲顏仟汶被指搭上57歲人夫兼契哥詹秉熙，導致結婚30年的詹氏夫婦婚變，顏仟汶早前嬲爆發聲明，因受到詹太Sandy電話騷擾，決定與詹秉熙絕交。事隔個多星期，Sandy前日承認離婚，矛頭直指顏仟汶搶人老公。顏仟汶昨日到深水埗出席父親節活動，再次澄清：「我之前的聲明已經講得好清楚，我現在單身，沒有跟任何人一齊，他們的事就問回他們，我不想牽涉在內。 我都是前晚收到朋友傳來加油Emoji，上網睇新聞才知道這件事，做這行食得鹹魚抵得渴，無辦法，講不到太多，只能做好自己的工作。」

有沒有怪詹秉熙處理不好？顏仟汶說：「出聲明後，我已經放低晒，不想再講誰對誰錯。」詹秉熙離婚，有沒有可能做回朋友，她說：「不關事，做朋友都有底線。」她形容自己性格「男人」，所有朋友都視她為兄弟，她承認有時與異性朋友玩得癲，問到經過今次事件，今後會否避免太熱情？她說：「 好多男性朋友已結婚，個別例子不想講，是與不是，將來會睇到。」她坦言目前感情空白，寄情工作最實際：「以前不切實際，現在想追返生活，其實我有目標想生BB，但這個階段，應該冇乜可能性。」問她有沒有擔心，被扣上第三者之名影響形象和工作：「社會上會放大負面的事，大家睇落去，就知邊個企在我身邊。」

記者：鍾一虹