演唱會瞓棺材視為藝術 側田自爆有個「女」

【明報專訊】側田一連兩場《側田My Beautiful Curse演唱會2019》圓滿結束，前晚舉行尾場時，繼續以自己的喪禮開場，以倒敘方式用歌曲串連故事；中段唱出《幸福止痛》時，側田扮作臨死前致電女兒：「阿女，爹哋對不起你，沒有陪你長大，但我一世最愛是你。」到唱《我不是好人》：「我未夠好，你別投訴」的歌詞時，更一度感觸落淚。個唱尾聲，側田自爆昔日被女友拋棄，啟發他開始作曲。最後兩度安歌，到晚上11時45分完騷，為演唱會畫上句號。

騷後側田在後台受訪時表示，個唱籌備了一年，感謝好友仗義幫忙。提到他個唱中致電給女兒一幕，他笑說：「她今晚有來睇，好少帶她出街，低調一點，等我準備好，就會公開。」追問他幾時秘密產女？他才解釋：「這幕其實是比喻，劇情來的，我好認真深情去演，但聽到有觀眾笑，扮跟我講電話，我有點被嚇窒，始終我不是專業演員。」

完成香港演唱會，側田稍後會舉行3場巡演，地點包括中山、廣州及悉尼，考慮到未必每個國家都接受瞓棺材主題，故內容會稍作更改：「或者帶韆鞦去，開心一點。我今次瞓棺材有收利市，自己沒有介意，覺得是個藝術表達。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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