自責當年勸兄赴京發展 惠英紅看惠天賜舊片淚崩

【明報專訊】惠英紅是已故武打明星惠天賜的胞妹，惠天賜於2012年在北京家中猝死，終年55歲。早前惠英紅在內地節目《熟悉的味道》重提胞兄惠天賜，重溫兄長昔日的演出，她不禁在鏡頭前淚崩。自兄長去世後，惠英紅一直不敢看亡兄的東西，她將家中有關他的照片與影帶也丟掉了。當年是她提議兄長到北京拍戲，這7年來都感到自責和遺憾。節目安排惠英紅跟惠天賜的經理人梅姐見面，讓她了解兄長當年在北京的情况，終令她解開多年心結。

娛樂組

在節目《熟悉的味道》中，惠英紅獨自在房間重溫惠天賜生前演出的片段，甫播出她已忍不住淚水，她表示當年跟惠天賜說，很多人上北京拍電影，鼓勵他到內地找機會，總好過在香港停滯不前。剛巧有部電影邀他擔任男主角，她對兄長說：「出來的時候，必須要有最好的狀態。」惠天賜然後就開始積極減肥，惠英紅說：「他就不怎麼吃飯，大量運動，可是他的身體一向不太好，在那個過程，他其實在『謀殺』自己。」

重提惠天賜出事經過

一個月後，惠天賜給妹妹看近照，分享其減肥成果，惠英紅回憶說：「他給我看他的照片，我馬上害怕，減了30多公斤（約66磅），是公斤。就在他開工前9天，製作公司老闆找他去造型，但一直找不到他，他的經理人（梅姐）就打電話給我，她說電話找不到，怎麼樣都找不到，人家都急了。我心裏面已有一個不好的感覺了，我說你有去他家嗎？她說他關門了，那一破門去，就是看到他坐在沙發，面對電視，電話沒電，已9天了……」。

惠英紅心痛至極，沒想過兄長是這樣離開，她家中沒有留下惠天賜任何東西，她說：「希望兄長下輩子不要再當演員，多讀一點書，家裏不是那麼窮，他整個人生可能不是這樣。」

不再逃避反而釋懷

節目安排了惠天賜的經理人梅姐跟惠英紅見面，梅姐告訴她，惠天賜生前在北京的生活很舒服，每天練功，又跟工作人員傾工作。惠英紅為此釋懷，終能跟「自己」和解，還說下次再到北京，已可以聯絡梅姐見面，不再逃避。惠英紅煮了一碗兄長生前愛吃的麵，跟梅姐一起享用，說是填補心中的遺憾。