女友陪伴睇新屋傳婚訊 蘇志燮斥資4100萬買愛巢

【明報專訊】現年41歲《我身後的陶斯》型男蘇志燮，上月被踢爆他跟25歲女主播趙恩貞秘密拍拖一年，男方迅即透過事務所認愛，其後再遭網民翻舊帳指，蘇志燮曾到名店買戒指，當時已有傳他隨時好事近，昨日再有韓媒指蘇志燮購入豪宅，準備結婚。

文：蘇珮欣

昨日韓媒報道，去年11月蘇志燮以61億韓圜（約4100萬港元），購入首爾龍山區漢南洞「漢南The Hill」一個豪宅單位，該單位面積達3240平方呎。據報「漢南The Hill」的呎價為現時韓國最貴的樓盤。蘇志燮更以現金支付，相當豪氣。地產界人士透露，蘇志燮當時與女友趙恩貞一同睇樓，估計豪宅是買來做愛巢，認為兩人婚期該不遠。

社區明星匯聚

據悉「漢南The Hill」不乏韓星入住，星級鄰居包括《墨攻》男星安聖基、《龍八》女主角金泰希、《W：兩個世界》韓孝珠、《阿斯達年代記》秋瓷炫及防彈少年團等。

對於結婚傳聞，蘇志燮所屬經理人公司表示，他的確購買了漢南洞一所別墅，計劃稍後搬進去，但否認買新屋是為結婚之用，「他與女友是認真的，經常見面，若論結婚，言之尚早」；並解釋蘇志燮睇樓是與公司同事一同前往，對方被誤認是其女友。

事實上，蘇志燮與女友趙恩貞已不是首次傳結婚，之前他被「野生捕獲」買戒指；其後再有指趙恩貞與經理人解除合約，刪除了網站上個人資料等，似有意退出主播工作，準備專心做人妻。