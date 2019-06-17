《黑超特警組：反轉世界》 美國開畫稱冠票房遜預期

【明報專訊】《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black：International）重新打造人類與外星人共存的奇異國度，並由「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）伙拍「女武神」泰莎湯遜（Tessa Thompson）演出，本月14日在美國上映，結果收1040萬美元，成為票房冠軍，預計首周末大約收3000萬美元，以一齣成本超過1億美元的電影而言，成績遠遜預期。對比韋史密夫（Will Smith）和湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）主演的舊版，不論1997、2002或2012年的首周末票房，都有超過5000萬美元成績，《黑超特警組：反轉世界》票房亦不及。另外，在爛番茄影評網站，該片亦只有25%的好評。

本周另外還有兩齣新片在美國上映，包括森姆積遜（Samuel Jackson）主演的新版《辣手刑警》（Shaft），收273萬美元，排在第2及3位的《Pet Pet當家2》和《阿拉丁》之後；至於今年5月在康城影展開幕禮上放映的喪屍喜劇 《The Dead Don't Die》，由於只在少數戲院上映，開畫日收92萬美元，排第11位。值得一提的是，史上最強票房第2位《復仇者聯盟4：終局之戰》，已跌出10大，累收8.27億美元，似乎難以擊敗《星球大戰：原力覺醒》成為美國本土歷來最高票房電影。