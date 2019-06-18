單飛開騷內部訂購爆滿 姜濤狂練歌舞要粉絲High爆

【明報專訊】20歲姜濤去年10月參加ViuTV《全民造星》大熱姿態奪冠，11月以男團MIRROR出道。姜濤超強人氣，獲邀商演並成廣告界新寵，有10多個品牌代言，半年收入逾百萬元。播映中ViuTV劇集《退休女皇》，姜濤擔正男主角，首支個人單曲《一號種籽》日前推出，才一周在YouTube點播逾10萬。姜濤下月11、12日舉行兩場《姜濤一號種籽音樂會》，雖未公開售票，但內部訂購已爆滿。他緊張獻出第一次，ViuTV監製花姐爆姜濤夠膽出言頂撞她。姜濤接受《明報》電話訪問，他信心十足說會為歌迷帶來一個有別於香港歌手的唱跳演唱會。

娛樂組

《姜濤一號種籽音樂會》於E-Max的Music Zone舉行，門票680元，全企位，每場容納觀眾500多名。MIRROR成員Anson Lo擔任嘉賓，姜濤的排舞師是ERROR的肥仔。

花姐笑姜濤緊張大師

監製兼經理人花姐（黃慧君）接受訪問，她稱兩場演出，姜濤歌迷會與內部訂購已爆滿，歌迷要留意公開售票時間。花姐稱姜濤是緊張大師，上次Ian（陳卓賢）的個人演唱會，他比主角更緊張。今次是姜濤的第一次，為了演唱會籌備與排舞問題，兩人已發生幾次拗撬。花姐在日本工作，姜濤越洋追魂Call。花姐說：「我跟肥仔在日本開工，姜濤嘈要我放人，因肥仔是他的排舞師。現在距離演出尚有時間，我們完成拍攝已返港，有充裕時間讓他排舞。」花姐稱這是姜濤的處男騷，他緊張是因歌迷畀錢支持，一定要有好表現。

想邀軒仔及導師睇騷

姜濤接受電話訪問，問他敢頂撞花姐，是否演出很大壓力？他笑說：「我哋唔係吵架，係有啲拗撬，主要是排舞時間與各方面問題，大家都係為做好演唱會。」他稱希望在個人演唱會讓觀眾看到他的唱跳表演，他要做一個唱跳歌手，還會加強廣東歌，整體而言，希望做一個好high的演唱會，相對以往香港歌手，是比較少的表演形式。問他會邀誰看演唱會？姜濤心目中邀請家人及朋友外，他想邀請前輩到場指教，他說：「最希望邀請張敬軒前輩，還有《全民造星》的多名導師，曾獲他們的教導，好想他們看到我哋入行後的進步。」

MIRROR分拆組合式演出

花姐在訪問中又談到MIRROR成員會否安排「單飛」問題，她稱MIRROR是組合，但他們會各有發展，不是綑綁式12人一齊行動。Ian與姜濤有個人演唱會，陸續會安排其他成員分幾個組合式演出。MIRROR首張唱片原定8月面世，但各人太忙，故可能推遲，但一周年前一定推出。

《造星II》黃浚銘陳軍政領先

《全民造星II》已展開，6月23日有第一輪淘汰賽剩60強。目前網上投票選Eye Catching Idol，最高分5人直接晉級60強。花姐稱參賽者中有KOL，Boris（黃浚銘）與Cotton（陳軍政）的 followers 也十多萬，兩人領先是意料中事。提到姜大衛兒子姜卓文參賽，但未佔優？花姐稱對方很低調，不會主動向別人提自己的背景，但條件不俗。她稱《全民造星II》並非要製造姜濤2.0或取代MIRROR，只想香港娛樂圈有更多不同類型偶像，她跟《造星II》90多名參賽者相處了一段時間，他們對演藝工作的熱血比師兄們更甚，想要闖一番成績。