與男友甜蜜戀情存隱憂 吳嘉熙：或許大家會遇到更好對象

【明報專訊】女子組合Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna），以個人身分推出新歌《無利可圖》，此歌以好友5年不快的愛情經歷，狠狠道出一段錯愛如何令人迷失，受盡折磨。深替好友不值的她，希望透過歌曲讓大家反思和清醒，做人最緊要懂得愛自己。現年30歲拍過5次拖的Cheronna，亦曾經歷一段畢生難忘的「苦」戀，令她做出失控行為。至於與現任男朋友黃奕晨（Dixon），拍拖近兩年，暫時未有結婚打算，Cheronna語帶保留地說：「要睇化一點，不知會不會有一日，大家會遇到更好的人。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

髮型：Calvin Tsoi@HAiR Salon

繼《把持》、《你的你》之後，Cheronna第3首個人單曲《無利可圖》上月推出，聯同陳考威及JNYBeatz聯手作曲，首次正式參與創作。歌曲內容講述她的好友拍拖5年期間，不斷飽受前未婚夫的出軌、言語暴力、精神虐待，甚至暴力行為的折磨；但愛情令人盲目，如何勸她也沒用，直至有一日她終於死心，清醒過來，忍痛分手離開。Cheronna眼見好友慘况，將其經歷寫成歌，提醒大家「最緊要愛惜自己」。

不被信任受猜疑

Cheronna拍過5次拖，每一次的分手，都令她傷心欲絕，其中有一段感情，更令她迷失，做出傷害自己的行為，她說：「當時的男友是圈外人，可能他對這段關係沒有信心和安全感，經常質疑和管制我。」這名前度男友佔有慾強，不想Cheronna與任何人溝通，對她的朋友很多意見，甚至連她的父母也不喜歡。

約會朋友被指背叛

Cheronna說：「我們經常為小事爭吵，他挑戰我底線，影響了我的工作，令我情緒崩潰，要發癲爆炸！試過我瞞着他跟朋友約會見面，被他發現了，他認為我背叛他。為求他原諒，我懲罰自己，摑自己塊面摑到瘀；又試過打牆打到手瘀，甚至試過跪地。」

一段不健康的愛情關係，令Cheronna愛得辛苦，情緒大受影響，「有時會突然失控大聲講電話，試過工作途中，在隊友Yanny和Jessica面前崩潰爆喊。」

這段關係維持了兩年才分手，她現在想起仍感激對方令她成長，只是當時用錯方法去愛。

與現任男友未有計劃將來

Cheronna與現任男友黃奕晨（Dixon）拍拖差不多兩年，她用「sweet」來形容這段關係，是否視為結婚對象，她略帶保留說：「現在是開心的，但不知將來會點。我們很了解對方，肯分享一切，性格好夾，會盡量令對方開心。多謝他令我成長，學識兩個人的關係應該如何溝通和磨合。但做人要睇化一點，不知會否有一日，大家會遇到更好的對象，將來發生什麼事好難講。現階段我們沒有談及結婚問題，對男仔來說是種壓力，暫時我們看不到有這個需要。」

Cheronna認為大家暫時應專注工作，她希望集中在唱歌，當然有機會亦樂意嘗試演戲或參與舞台劇；最重要是她和男友可以互相分享和分擔一切，結婚就等合適timing。

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