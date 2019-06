佐治童子籌拍傳記片 欽點「黑鳳凰」蘇菲端納反串

【明報專訊】繼《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》及《搖滾太空人》後,紅遍1980年代英國流行音樂組合Culture Club的主音佐治童子(Boy George),亦將把半生傳奇拍成電影,昨日他接受澳洲電台訪問時,自爆有意邀請《變種特攻:黑鳳凰》女主角蘇菲端納(Sophie Turner),反串演繹他的年少輕狂時代,報道一出,粉絲為之興奮,大讚選角破格又貼切。

講述英國搖滾樂隊Queen已故主音Freddie Mercury傳奇一生的《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》,去年上映全球票房勁收9億美元(約70億港元)之餘,更帶挈戲中扮演Freddie的雷米馬力(Rami Malek)榮膺金像影帝。各大電影公司眼見流行歌手的傳記片有市場,紛紛加入競爭行列,英國殿堂級男歌手艾頓莊(Elton John)的傳記片《搖滾太空人》開畫超過兩星期,可惜票房與口碑都跟《波》片相距甚遠。

流行歌手傳記片熱潮方興未艾,有關樂壇天后麥當娜(Madonna)及佐治童子的新片正在積極籌備,後者接受澳洲電台Nova 689訪問時,自爆新片請來《驚慄大師:希治閣》英國導演沙查謝維斯(Sacha Gervasi)自編自導,至於主角尚未有定案,但他建議蘇菲端納擔綱主演,反串扮演年輕的他,選角令人意外。

早已認識「Joe嫂」

原來佐治童子跟這位美劇《權力遊戲》23歲女星早已認識,原因是她的新婚夫婿Joe Jonas,正是佐治童子主持《完美Sing戰》的拍檔。「如果有人覺得選角不合適,只因她是女生的話,我會說,希望自己17歲的時候像她一樣,已經非常好了。」

佐治童子原名George Alan O'Dowd,1981年組成英國組合Culture Club,憑藉妖媚的中性形象,加上《Karma Chameleon》及《Do You Really Want To Hurt Me?》等大熱歌曲,初出道即橫掃格林美及英國音樂大獎,成為英倫「新浪漫」音樂運動的代表之一。

不過,隨着Culture Club不斷拆伙又重組,佐治童子的星途亦如坐過山車,只是下滑甚至急墮的時間卻佔大多數。除了吸毒酗酒外,他亦曾患上驚恐症,10年前更因非法禁錮男妓罪成而判罪,在他人生最潦倒的時候,甚至要淪落到倫敦街頭擺賣T恤維生。近年由歌手轉當DJ,又擔任《完美Sing戰》主持,「過山車」總算止跌回升。