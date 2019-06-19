間中傳短訊聯絡 梁漢文叫安仔不用道歉

【明報專訊】梁漢文、王敏奕、張慧儀昨日拍攝ViuTV劇集《Me Too》。梁漢文表示故事圍繞性騷擾題材，他演的設計師好重桃花，除老婆、情婦，跟女粉絲王敏奕有曖昧，又與張慧儀醉酒發生關係，他未試過那麼多桃花，一點也不好玩，男士不用羡慕，有些場地環境好難頂，與王敏奕有場強暴戲，在充滿汗味的鬼屋拍攝。

張慧儀慶幸未遇過性騷擾

談到蘇永康日前透露許志安為「安心事件」向Big Four隊友道歉？他說：「不用道歉，作為朋友，呢個階段畀時間他調節，我們不方便講太多，間中有聯絡，他上周都有回覆，我最近很忙，所以只是簡單留言。」

張慧儀性感亮相，她說戲中有好多爆炸性行為，對手除小白臉，又跟梁漢文有纏綿遊戲，覺得演員不應該有心理包袱。她入行20多年，慶幸未遇過性騷擾，她說遇到這些事不會輕易算數。

王敏奕拍強暴戲無知會男友

王敏奕忙拍劇和電影，最近瘦了10磅，笑言男友曾國祥沒肉赤，反而替她多工作高興。談到有場被梁漢文侵犯戲好激？她說工作人員好好，做足安全措施，有跟男友分享，男友問她：「點解無預先話我知？」但不算呷醋，他做導演會明白，劇集尺度不會太大。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜