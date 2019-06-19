郭富城興奮攬梁朝偉 「終於可以集郵」

【明報專訊】梁朝偉與郭富城兩大影帝合演電影《風再起時》，前日他們聯同導演翁子光、女主角杜鵑出席上海電影節的宣傳活動，城城興奮從後攬實偉仔合照，說偉仔是他欣賞的演員之一。偉仔在片中要彈鋼琴，他苦練3個月，結果愛上彈鋼琴，更買了鋼琴放在家中。翁子光則爆偉仔每晚練完琴都致電罵他。

娛樂組

梁朝偉自爆拍電影《風再起時》被導演翁子光提出很多要求，「根本是非常沒有可能的任務，例如要求我彈鋼琴」。

偉仔表示開始學鋼琴時壓力很大，他說：「片中不是只彈一首歌，是要彈三首歌。其中兩首還好，是古典音樂，但有一首節奏很快，需要在很短時間內學會，我覺得不太可能。剛開始時覺得沒辦法做到，後來我到每一個地方拍戲，都要求他們必須放一個鋼琴，沒有我的戲分時，便努力練習。」

偉仔苦練鋼琴3個月

翁子光說偉仔對自己要求很高，為拍鋼琴戲苦練了3個月，每天練習8至10個小時，還笑稱偉仔曾經每晚練完琴都致電罵他。不過他讚偉仔經苦練後，彈鋼琴成了偉仔的新愛好，還新買了鋼琴放在家中。城城談到與偉仔合作，他笑言在其集郵的名單中，終可加上梁朝偉的名字，「最開心是跟梁朝偉合作，因為在我欣賞演員裏面，他屬於最前面的幾個，終於可以集郵了」。