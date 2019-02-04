《復仇者聯盟4》膺MTV頒獎禮大贏家 羅拔唐尼：我愛你3247次

珊迪娜布洛表示，為兩名養子而拍攝《蒙上你的眼》，希望他們長大後，明白為人母親的苦心。（法新社）

姬兒加杜扮演的「神奇女俠」雖然屬於DC陣營，但在滿是Marvel粉絲的頒獎禮現場，依然深受歡迎。（路透社）

在《復仇者聯盟4》戲中壯烈犧牲的羅拔唐尼，透過錄影片段感謝投票給他的影迷，並以手勢做出「我愛你們3247次」。

【明報專訊】Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》不單是史上最賣座電影第2位，前日更奪得由觀衆票選的MTV影視頒獎禮的最佳電影、英雄及奸角3個獎項，加上戲中飾演「Marvel隊長」的貝兒娜森（Brie Larson），亦憑同名電影包辦最佳打鬥獎，成為今屆大贏家。在《復仇者聯盟4》爆出金句「我愛你3000」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），雖然未有到場領取最佳英雄獎，但以錄影片段答謝粉絲支持：「我愛你3247次。」

MTV影視頒獎禮上周六在加州舉行，MTV頻道前晚轉播節目，官方得獎名單因此曝光。還記得上屆由Marvel超級英雄片《黑豹》擊敗《復仇者聯盟3：無限之戰》成為大贏家，今屆輪到《復仇者聯盟4：終局之戰》吐氣揚眉，除了重奪失落了的最佳電影大獎外，戲中飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼，以及「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）亦同時獲頒最佳英雄和奸角獎。

羅拔唐尼因事缺席領獎，仍透過事先錄影片段，答謝投票支持他的粉絲，更把戲中金句改頭換面：「你們愛我3000次，我愛你們3247次。」但未有解釋「3247」數字的來源。

替身陪貝兒娜森上台

另一方面，金像影后貝兒娜森（Brie Larson）亦憑超級英雄片《Marvel隊長》贏得最佳打鬥獎，她偕戲中兩名特技替身Joanna Bennett及Renae Moneymaker一起上台致謝辭：「我希望趁此機會，多謝這兩名活生生的Marvel隊長，如果沒有她們，我根本拍不成此片。」她的謙卑和誠懇，贏得全場掌聲。

跟羅拔唐尼一樣，憑《星夢情深》奪得最佳電影演出獎的樂壇百變天后Lady Gaga，亦忙於「賭城」駐場演唱會，未有親自領獎；至於憑《蒙上你的眼》贏得最佳驚慄片演出獎的金像影后珊迪娜布洛（Sandra Bullock），從「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）手上接過獎座時，發表致謝辭亦感動不少觀眾。

珊迪娜謝辭感動觀衆

育有兩名養子的珊迪娜布洛表示，雖然孩子年紀還小，不適宜欣賞驚慄片，「等到21歲的時候，就會知道媽媽為你們做了什麼」，說罷全場喝彩。