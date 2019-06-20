暑期電影巡禮 四大影帝撐住港產片

甄子丹在《肥龍過江》這個肥版李小龍造型，認得他嗎？

《使徒行者2：諜影行動》集合古天樂（左起）、吳鎮宇和張家輝演出，3人在片中都是扮演警察。

劉德華（左）和古天樂（右）12年前曾合演《門徒》，但對手戲不多，今次在《掃毒2：天地對決》再次鬥戲。

【明報專訊】暑假向來是電影票房的必爭檔期，不論中外大片，尤其動畫，大多安排在暑假上映；今年港產片陣容不弱，有四大影帝古天樂、劉德華、張家輝、吳鎮宇撐住，包括《掃毒2：天地對決》、《使徒行者2：諜影行動》、《沉默的證人》，以及「宇宙最強」甄子丹主演的《肥龍過江》。至於外語片方面，有《蜘蛛俠：決戰千里》打頭陣，還有「男神」畢彼特和里安納度狄卡比奧主演的《從前，有個荷里活》，以及《狂野時速：雙雄聯盟》。動畫方面，最令人期待的首推《反斗奇兵4》，還有《你的名字》導演新海誠的新作《天氣之子》。

記者﹕柯美、鍾一虹

古天樂打古天樂？

今年香港電影金像獎頒獎禮上，黃秋生從古天樂（古仔）手上接過影帝獎項時曾笑言，對方是「新一代電影大亨」，其實古仔不但投資電影，在幕前也非常勤力，2019未過半年，已先後有《家和萬事驚》、《P風暴》及《追龍II：賊王》在港上映，到暑假他亦繼續「自己打自己」。

先說《掃毒2：天地對決》，古仔伙拍劉德華演出，兩人繼《門徒》後相隔12年再度合作。《掃》片講述巨富慈善家余順天（華仔飾）疾「毒」如仇，警員林正風（苗僑偉飾）致力蒐證拘捕大毒梟「地藏」（古仔飾）之際，余順天亦懸紅1億港元追殺昔日好兄弟「地藏」，在社會引起軒然大波。

《使徒行者2》西班牙緬甸取景

古仔在《掃》片扮演大毒梟，來到《使徒行者2：諜影行動》則扮演警司，並伙拍張家輝和吳鎮宇演出。此片遠赴西班牙及緬甸取景，講述香港鬧市發生嚴重交通意外，刑事情報科（反恐）警司葉國帆（吳鎮宇飾） 和總督察程滔（張家輝飾） 逮捕一名女黑客，保安部警司井進賢 （古天樂飾）認為葉和程有可疑，向警務處長要求禁止兩人插手案件，並要揪出黑警。

張家輝跟古仔一樣有兩片在暑假上映，他主演的《沉默的證人》，由《虎膽龍威2》雷尼哈林（Renny Harlin）執導，故事講述法醫陳嘉豪（張家輝飾）和實習女法醫喬琳（楊紫飾）某夜遇上神秘犯罪頭目Santa（任賢齊飾），他帶着兩名同黨突襲殮房劫屍，殮房突成戰場。

甄子丹「增磅」演《肥龍過江》

甄子丹在《肥龍過江》飾演朱福龍，講述他本是身手敏捷的警員，但因為未婚妻悔婚，令他一蹶不振，以食減壓，6個月內變成200多磅的「巨龍」查案，戲中甄子丹可說一改過往瀟灑「宗師」的形象。