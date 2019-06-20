《反斗奇兵4》傳聞尾聲很催淚

《你的名字》叫好叫座，連主題曲都唱到街知巷聞，導演新海誠的新作《天氣之子》成為今年暑假的矚目之作。

《反斗奇兵》系列向來有大批擁躉，有傳第4集結局相當催淚，不知道是否與巴斯光年和胡迪有關？

【明報專訊】暑假少不得合家觀動畫，當中又以《反斗奇兵4》最矚目，廣東話版電影公司請來張衛健和劉青雲分別聲演胡迪和巴斯光年，謝安琪加盟聲演牧羊女寶貝，艾粒則為新角色阿得和賓尼配音。故事講述寶妮帶着一眾玩具穿州過省展開家庭旅行，格格不入的新玩具「小叉」乘機走佬，胡迪立即展開追蹤，巴斯光年亦率領玩具出手相助，由此踏上歷險旅程。

《你的名字》導演有新作

《反斗奇兵4》有不少新角色加盟，至於元老胡迪和巴斯光年由開始時的不打不相識，到現在已是超過20年（首集1995年上映）的老友。網上傳聞這一集是胡迪和巴斯光年的真正大結局，最後10分鐘更相當催淚，會讓觀衆爆喊。另外傳聞片尾彩蛋多達5個，粉絲必須留意，別急着離座。

至於《獅子王》，以頂尖電腦特技拍攝，由《魔幻森林》、《鐵甲奇俠》導演莊法維奧（Jon Favreau）操刀，邀請到樂壇天后Beyonce聲演娜娜，還有金球獎視帝兼歌手當奴高化（Donald Glover）聲演主角辛巴。故事講述獅王木法沙遭奸險弟弟陰謀陷害，幼獅王子辛巴被逐出王國。在大草原日漸成長的辛巴，開始部署奪回屬於自己的一切。

日本導演新海誠3年前憑《你的名字》一舉成名，他的新作《天氣之子》自然受關注，講述離家出走跑到東京的少年帆高，遇見擁有神秘力量的少女陽菜，兩人的戀愛故事就此展開。

其他動畫代表還有《樣衰衰奇兵》，以及粉絲衆多的《電影多啦A夢：大雄之月球探測記》等。