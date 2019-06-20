當年被斥毁麥潔文前途訴委屈 江華久休復出自嘲很老

【明報專訊】《明愛暖萬心》本周六舉行，表演嘉賓江華、麥潔文、麥明詩、洪卓立、JW、關楚耀等昨日出席記者招待會。近年甚少公開露面的江華，今次為了做善事，將會與太太合唱，女兒都有份參與演出。江華甫到場見到一輩年輕藝人，沒有一個是他認識的，自嘲很老；久休復出的江華身形喼得很弗，幽默依然，經常與太太互窒開玩笑。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

久休復出的江華，在太太陪同下到場，笑言見到一班後生仔，全部都是皮光肉滑的年輕人，自嘲很老，不敢入後台，他望着太太笑說：「戴了太陽眼鏡好些，睇太太幾靚！」

麥潔文透露在節目上除夫妻檔合唱一曲，她還會跟女兒合唱，今次是母女首次同台演出。二人不用特別練歌，因平時有唱，亦很隨意，反而丈夫江華及女兒要求比她高。她說唱什麼歌都難不倒她，只要有字幕機便行，不是記不到歌詞，而是以前的歌比較易記，現在的歌詞像散文作品，不容易記。

江華節制飲食喼得弗

江華雖然久未露面，但身形依然很弗，被問有何喼弗之道？他笑說：「運動加沒飯吃，餓住個肚自然會弗。」隨即強調自己沒有節食，只是節制飲食：「飲食節制很重要，所以平時我會喝住太太，因為她一見到甜品就發癲。」麥潔文否認：「我無發癲。」江華仍繼續窒太太：「算罷啦！肯制節就不用減肥和通淋巴啦！」

麥潔文：我都有委屈

麥潔文透露10月在旺角麥花臣場館開個唱，江華說：「很難得她肯出來唱歌，要不然又說江華不讓太太出來唱歌，管住太太。結婚時，說我害了本來大好前途的她要淡出娛樂圈，我受了很多委屈！」麥潔文反擊說自己也受委屈，「當年陪丈夫去拍戲，被指跟得夫人。」她澄清當年非老公不讓她唱歌，而是子女年紀尚小，需要照顧，現在他們長大成人，她可以做回自己的事情。

麥明詩借出100萬巨款

另外，麥明詩日前在節目《#後生仔傾吓偈》中，自爆年多兩年前借100萬給朋友解燃眉之急，對方是相交6、7年的圈外男性朋友，借了半年即連本帶利歸還。她說：「我沒要求利息，是他主動計息，幾個巴仙。股市難捉摸，拿着些現金又不知怎麼投資，借給他，幫到他又幫到自己。」

不過麥明詩強調自己不多閒錢，有否擔心朋友有借無還，損失慘重？她指對方是她相交多年的朋友，相信對方就算破產，也會盡一生努力來還給她：「最多他無錢還，不致令我會欠債。」對方是否裙下之臣？她說：「追我就不問我借錢啦，他現在雖然是單身，但我們是相識已久的朋友，沒火花，沒機會發展。」笑問她不擔心情場騙子？她笑謂不還錢就以身相許。

無力償還要債仔以身相許

今次是麥明詩首次借錢給朋友，由於有借有還，感覺良好，所以將來再有朋友向她借錢，她依然會借，但附有「條件」：「利息會愈計愈貴，亦會建立審批制度，要單身，還不到錢就要以身相許！」她指自己作為律師，會懂得保障自己，找來律師朋友做份借據，從法律角度，無力償還，可以申謂對方破產。

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