《我要準時放工》因地震停播結局 吉高由里子為災民祈禱

【明報專訊】春季日劇自4月開播至今，大部分都已完結，吉高由里子主演TBS電視劇《我要準時放工》原定前晚播出第10集結局，因新潟縣發生6.8級地震，電視台中途叫停，改播新聞節目。雖然《我要準時放工》無法準時播完，吉高由里子卻無暇理會，因她擔心災民安危，並於凌晨透過社交媒體表示「為他們祈禱」，獲得網民讚好。

經過長達4個月的拍攝期，改編自同名小說的日劇《我要準時放工》，日前終於煞科，並在前晚播出第10集結局，然而播出22分鐘後，新潟縣發生6.8級地震，電視台隨即抽起節目不播，改為現場報道地震災情。大約一個小時後，《我要準時放工》官方Twitter宣布節目暫停，詳情容後公布。

「有生命，才有娛樂」

直至昨日中午，TBS終於發表聲明，表示《我要準時放工》順延一周至下星期二（25日）晚播出結局。究竟吉高由里子在向井理和中丸雄一之間，最終情歸何處？觀眾還需等多數日才知曉。不過，吉高在昨日凌晨3時左右，率先透過社交媒體留言，除了向當地災民送上祝福外，又表示人命攸關，「有生命，才有娛樂」。不少網民都讚揚吉高的言論，令人感到溫暖，「讓我們產生共鳴」。

春季日劇討論焦點

《我要準時放工》故事講述小時候的吉高由里子，因目睹父親不斷加班，最終過勞而死，長大後決定要「活得自在，拒絕加班」，結果成為公司同事眼中的異類。藉着她的經歷，諷刺日本勞資關係的矛盾，並為上班族出一口氣。由於題材貼地，收視率一度錄得10.4%，加上口碑甚佳，成為春季日劇的討論焦點。