有患認知障礙風險 惠英紅想拍拖刺激大腦

【明報專訊】惠英紅（紅姐）昨日出席「耆代同行」活動，推廣社會對長者護理及認知障礙症的認識，並即場透過創新檢測技術，進行認知障礙評估。紅姐因已故母親是認知障礙症患者，雖未必有遺傳，但屬於高風險人士；結果出來，她是踩界中風險人士，她笑說：「我都快將60歲，是正常衰退。」紅姐有定期作腦部檢查，還全力推廣大眾對認知障礙症的認識，希望政府和非牟利機構除幫助病患者外，也要為家屬提供多些協助和幫助。

拒做小三 不識放電

問她有什麼預防方法？她表示要做些未接觸過的東西來刺激大腦，所以之前去學英文、畫畫及音樂。有建議她拍拖刺激？紅姐笑說：「都可以，我踩界是因為Dry得太耐，做尼姑做得太耐，要努力加油。」她表示想拍拖，但開工面對的全是已婚人士，「我不喜歡做搞三搞四的女人，也不會問人結婚未，我不是主動的人，由細到大又不多桃花」。問她會否主動出擊？紅姐耍手說不，女性要有矜持，她做不出，「我從來不是豪放女，不識放電。做戲不同，有人工，加上我300多度近視，又有乾眼症不能戴隱形眼鏡， 看任何東西都矇查查」。

記者：柯美

攝影：孫華中

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