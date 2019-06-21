荷蘭拍節目邂逅英國年輕才俊 馮盈盈揶揄麥明詩只想「收兵」

麥明詩（左）和馮盈盈（右）在荷蘭有艷遇，不過外國男生對麥明詩比較有興趣。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】無綫昨日於電視城舉行的「TVB Amazing Summer記者會」，動員逾60名藝員為一連串的暑假節目宣傳造勢，當中包括：陳煒、蕭正楠、林夏薇、黃智雯、袁偉豪、姚子羚、麥明詩及馮盈盈等。麥明詩和馮盈盈的新節目《荷蘭好玩》將於7月播出，盈盈大爆麥明詩在荷蘭拍攝時，邂逅一名英國年輕才俊，更揶揄她未想與對方發展，只想「收兵」。

麥明詩和馮盈盈主持的新節目《荷蘭好玩》預計在7月21日播出，二人擔心節目內容大膽，可能需大量剪輯，否則可能收到很多投訴，未知能否如期播出。馮盈盈指節目有去紅燈區，她經常於醉醉地不清醒的情况下拍攝，她說：「我本身很純情和乖，很少接觸夜生活，但此行有去體驗一下，但我酒量差，最多只可飲半杯，但我拍攝時飲了兩杯，在不清醒狀態下拍攝，擔心表現不好。」她還預告節目中二人以「少布」衣著上陣。

深入了解荷蘭色情文化

今次他們還會深入了解當地色情文化，麥明詩說：「我們還探訪一些性工作者，真是大開眼界，其中有一對是twins。」馮盈盈笑謂：「探完佢哋，我哋都有些啟發，將來可以合作吓。」

問到荷蘭旅程中可有艷遇？麥明詩不諱言認識了一名來自英國的年輕才俊，大家有交換聯絡，但一段時間後，該男生只發短信給她，沒有盈盈份兒，一臉「葡萄」的盈盈說不覺得有損失：「因我氣場勁，佢feel到我係一個好專一嘅女朋友，所以當地的男生都不理會我，只跟麥明詩聊天。」問麥明詩跟那位才俊可有發展機會？她表示可以發展為在當地的朋友，對方說若她去荷蘭，可為她安排住宿。盈盈聞言即揶揄她：「咁你咪即係收兵！」

另外，劇集《十二傳說》原定去年播出，但讓路給《延禧攻略》臨時被抽起，隔了年多終能見天日，演員蕭正楠和林夏薇都感到開心，阿蕭說今次播出檔期更理想：「去年的檔期是周日播，現在變了星期一至五黃金時段播，由24集加到25集，與內地同步播出，這個時段很難爭取，加上故事講查案、神怪，很適合7月鬼節播。」他向林夏薇說：「我覺得是你有運囉！」劇集內容神怪部分，在內地播出時會否遭刪改？阿蕭表示劇集其實主要講破案，解釋神鬼現象的真相，有點像「金田一」。

林夏薇不知堂哥林峯結婚

最近有傳林峯與女友張馨月年尾結婚，身為堂妹的林夏薇表示不知情：「我當初看到報道都很驚訝，真的沒聽過，他的事最好問回他。（會否求證？）如果是真，他自己會講，暫時未有叫我度期，如果他有開心事，作為屋企人都開心，你看蕭正楠現在多幸福。」阿蕭笑言：「我去了峇里，你都不知道啦！」

姚子羚剛與好友朱庭萱去完「老家」台灣旅行返港，她雖然兒時經常返台灣，但卻是首次去宜蘭，大讚風景優美；問此行是否散心之旅？她指工作那麼辛苦，去旅行放鬆一下，本來都想去遠一點，但要回來開工，所以沒時間。

談到8月便要拍一套關於跑步新劇，子羚坦言還未開始練跑，因為最近忙於拍攝節目《我的寵物》外景，很開心看到很多不同品種的狗隻。

姚子羚與龔嘉欣姊妹情未變

有傳子羚因不滿被好姊妹龔嘉欣出賣情史、是非當人情，導致二人鬧不和？子羚否認傳聞，還表示該報道是嘉欣傳給她看，大家覺得是笑話一則：「新聞出街前，我還叫她幫我買抽濕機，因她買比較便宜；我推出首飾，她都有幫我戴住拍照宣傳，何來姊妹絕交。」

不過她承認現時已沒有與嘉欣同住，因大家都大個女，需要私人空間，但與事件無關。至於嘉欣沒有一齊去旅行，是因為嘉欣要拍攝新劇《大醬園》，時間夾不到，遲些有機會再一齊去。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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