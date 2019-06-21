閻奕格擔心12套衫換唔切 狄龍演音樂劇緊張至失眠

狄龍（左起）教閻奕格和沈震軒將壓力變成動力，放鬆心情去演。（攝影：孫華中）

【明報專訊】由狄龍（龍哥）、沈震軒和閻奕格主演的音樂劇《搭錯車》假演藝學院公演，昨日正式開鑼，當年電影《搭錯車》女主角劉瑞琪專程由台灣來港捧場，另外，張智霖(Chilam)、鄭文雅、黎燕珊、譚耀文、 莊思明、 劉倬琦、薛家燕、胡楓、泰迪羅賓、關寶慧和江欣燕等都有來捧場。

沈震軒表示心情緊張，擔心被現場觀眾反應影響，忘記對白，所以預了爆肚，到時臨場執生。

閻奕格全晚共換12套衫，最快要在15秒內完成，她說：「綵排時有幾套都趕不及換。」

首次做音樂劇的龍哥反而不太緊張，還教兩名後輩將壓力變成動力，將平時的水平發揮出來就可以。不過，龍哥自爆之前也試過緊張至失眠，發開口夢講對白。

張智霖演唱會自己有份投資

Chilam剛約滿蕭定一公司，暫無意再簽，想嘗試自己安排工作。他明年在紅館舉行的演唱會，是否會自資？他說：「本來有此打算，但報道後，很多單位找我合作，但希望自己能投資部分。（開多少場？）未決定，檔期只得一星期，都不會開得多，做少些，狀態也好一點，做3、4場我就支持到，寧願之後做巡迴。」有指演唱會加巡唱，估計為他帶來千萬進帳？Chilam說：「邊有，製作費好犀利，我會不惜工本搞好製作，要做到最好，來答謝支持我的歌迷，不是向錢看。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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