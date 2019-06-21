阿斯頓夫婦拍片反擊小報

【明報專訊】《喬布斯》男星阿斯頓古查（Ashton Kutcher）與《賤熊30》美拉古妮絲（Mila Kunis）於2015年結婚，育有4歲女兒Wyatt和兩歲兒子Dimitri，剛巧湊成一個「好」字，一家四口生活和諧美滿，然而美國小報《InTouch》下期封面大字標題報道「他們玩完了」，阿斯頓夫婦於是透過社交媒體Instagram上載短片，親自反擊虛假報道。

從片段可見，阿斯頓古查與美拉古妮絲坐在車廂內，由男方負責拍片，首先問愛妻：「老婆，究竟發生什麼事？」美拉一邊展示雜誌封面，一邊回答：「我們婚變了！」阿斯頓假裝驚訝，美拉繼續讀出雜誌內容：「我感到窒息。」阿斯頓反問：「我令你窒息？原因是我太霸道？」美拉沒有理會，自說自話：「我會把孩子帶走，因為你的黑歷史將會公諸於世。」阿斯頓一臉惶惶：「那一定是非常黑暗的了！」

短片曝光後，短短數小時已有超過170萬人收看，大批粉絲甚至圈中人留言讚好，包括女歌手Demi Lovato表示：「太精彩了！」跟阿斯頓合演美劇《牧場家族》的戴斯薛柏（Dax Shepard）亦開玩笑說：「我要求（小報）回水！」