澳洲節目主持嘲笑BTS捱轟

【明報專訊】澳洲電視台Channel 9前晚播出新聞節目《20 to One》，提到韓國男團防彈少年團（BTS）時，措辭涉及種族歧視而捱轟。話說男主持自稱不識BTS，笑言朝鮮領導人金正恩如果喜歡男團的話，就不會與韓國打仗。男主持批評BTS不外如是，「他們的歌曲登上美國Billboard榜首，原來隊中只有一人識英文……他們唱歌還好吧？」節目更播出受訪者片段，嘲笑BTS早前出席聯合國會議，還以為他們的演講內容與噴髮膠有關；另一名受訪者自稱曾在Twitter留言，問成員是否同性戀者，結果惹起大批粉絲「圍攻」。

節目播出後，不少BTS粉絲指摘內容涉及種族歧視。不過，電視台否認節目有違播放守則，開玩笑只為增加娛樂性。

提起BTS，美國少年選擇大獎（Teen Choice Awards）將於8月舉行頒獎禮，昨日公布部分入圍名單，男團BTS、EXO、NCT127及女團Blackpink同時角逐最佳國際藝人獎；BTS與女歌手Halsey合作《Boy with Luv》入圍最佳合唱歌曲，Blackpink則憑《DDU-DU DDU-DU》問鼎最佳組合歌曲獎。

文：蘇珮欣