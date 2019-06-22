兒子胡智同參加英國健美比賽 吳婉芳帶子女打氣

【明報專訊】現年51歲的前港姐亞軍吳婉芳，有「凍齡美魔女」之稱，她保養得宜，年過半百仍有少女味。她自丈夫胡家驊前年去世後，甚少公開露面。近日她與大仔胡智略（Caspar）及女兒胡智晴到英國，為在當地參加健美比賽的二子胡智同（Lynus）打氣。她站在子女中間，似姐姐多過媽媽，獲不少網民讚歎。Lynus高大有型，練得一身健碩肌肉，他感謝媽媽、哥哥及妹妹的支持。

娛樂組

吳婉芳參加1986年香港小姐入行，當年她是三料亞軍，獲最上鏡小姐及才華小姐。她當選後曾被無綫力捧，但因推工作而被雪藏，後來轉樂壇發展，曾奪新人獎。1993年，她與相戀7年的胡家驊結婚，婚後育有兩子一女，並退出娛樂圈，專心照顧家庭，幸福美滿。

兩子皆是高材生

吳婉芳不時與丈夫現身馬場拉頭馬，但自胡家驊前年離世後，她已甚少在馬場出現。吳婉芳的兩名兒子Casper和Lynus皆是高材生，Casper在倫敦大學經濟系一級榮譽畢業；Lynus則在牛津大學讀書，是靚仔的健美先生；細女胡智晴跟媽媽吳婉芳似餅印。

Lynus喜歡健身，近日他在英國參加健美比賽，吳婉芳與大仔Casper及細女前往當地為他打氣。Lynus昨日在社交網分享與媽媽、哥哥及妹妹的合照，還有他參加比賽的照片。他說獲家人支持好感動，「沒有你們，我不可能走到這一步，謝謝你們前來打氣」。Lynus高大威猛，一身古銅色膚色，肌肉結實，有6嚿腹肌。久未露面的吳婉芳戴着太陽眼鏡，一身打扮充滿少女味，看起來仍然很年輕，四人看來似是四兄弟姊妹。

不執著為養生之道

吳婉芳一直被封「美魔女」，多年來樣貌變化不大。她曾在訪問中說不介意公開年齡，美的標準各人有不同，有不同階段的美，只要乾淨企理斯文，最重要是內在美，說話不空洞自然會美。她不吸煙，亦沒有特別保養心得，自言好懶又不做運動，少食補品，多飲湯及食得清淡。她認為心境開朗亦很重要，不要太執著，多些正能量，她會看佛經及打坐，是她的養生之道。