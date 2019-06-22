陳凱琳囝囝愈大愈曳 見爸爸扁嘴扭抱 鄭嘉穎屈服

【明報專訊】陳凱琳（Grace）昨日以代言人身分到銅鑼灣出席活動；本月23日是Grace的28歲生日，大會送上蛋糕為她提早慶祝。她和丈夫鄭嘉穎今日會帶同囝囝出埠到陽光與海灘的地方，雖然不是二人世界，但她並不介意，「帶埋BB，大家會比較開心和放心，工人姐姐也會同行」。

今次是囝囝出世後第一次搭飛機，Grace說要帶很多BB用品，笑言連自己的行李篋都要畀埋BB，因為不想漏帶BB物品，「希望BB上機就睡覺，最驚氣壓令他耳仔痛，不習慣。」問嘉穎送她什麼生日禮物？Grace覺得他今次安排一家三口去旅行已是最佳禮物。至於生日願望，她希望自已和兒子都身體健康。

收集資料為兒子選校

問Grace此行會否「造人」？她表示沒那麼快，待兒子再大一點，與父母培養出感情，又知道自己會做哥哥，不排除是兩三年後的事。由於囝囝還需要她照顧，她雖有戲癮但暫時不會拍劇，「以為他愈大愈乖，誰料愈大愈曳，一見人就扭計，見到爸爸更扁嘴扭抱，好聰明，爸爸就忍不住抱，我好攰不會，雙手快斷了，他4個月大，重17磅，身高體重都標準，不算過肥，不過愈肥愈得意。」

說到現在的社會氣氛，會否影響她生育計劃？Grace表示待囝囝長大會與他分析，而且無得擔心，一步步來，「作為媽媽會在背後做很多東西，好似現在已為囝囝入學作準備，收集朋友的資料研究，選一間適合他讀的學校」。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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