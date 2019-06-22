蘇永康紅館騷開鑼 多謝黃霑鍾鎮濤

【明報專訊】蘇永康一連兩場紅館騷《All that jazz & pop live》昨晚開鑼，全場爆滿，除蘇媽媽前來捧兒子場外，歐陽震華、蔡一傑、杜如風、陳山聰和女友，以及蔡一智和梁漢文亦各自帶另一半到場支持。穿上紫色閃石長衫的康仔，於超過90人的中西大樂隊伴奏下，先以已故羅文的金曲《浪淘沙》揭開序幕。

康仔先感謝樂迷支持其第5次個人演唱會，「今晚是我前半生音樂回顧，1985年入行，當時唱片公司沒有幫我出唱片，我便去拍電視劇，其實好尷尬，很多謝去了另一空間的香港鬼才黃霑先生，給我唱了很多廣告歌，大家最有印象應該是這首了」，接着他唱出檸檬茶廣告歌《Sol#4》。

唱畢經典作《失眠》後他說：「這首歌是1989年出，今年剛好30周年，大家常叫我開周年紀念演唱會，我便答這麼『娘』，哪有人說自己幾時出唱片，好多謝鍾鎮濤先生當時看到我個樣，叫我學一學製作，尋找自己的音樂路向，就是B哥哥一番話，我開始監製唱片。」

彭家麗上台合唱《從不喜歡孤單一個》

唱到《沒有季節的火花》，他形容這首1994年推出的歌印象最深，因當時努力做好這唱片，卻得不到公司支持，「不想心血白費，我是首個歌手自己跑到電台打動DJ朋友幫我宣傳新歌的，當時《讓我暖一些》還和吳奇隆首歌鬧雙胞，排行榜贏了華納，還贏了Paco ，但我不是說自己威，只想說因這首歌與Paco種下一條根」。之後便請來形容當時是他的天使、令他在卡拉OK打響名堂的彭家麗上台，兩人合唱經典歌《從不喜歡孤單一個》，贏得全場掌聲。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵