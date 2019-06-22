韓庚與《戰狼II》盧靖姍香港註冊結婚

左手無名指戴上鑽戒的盧靖姍，上星期在社交網貼文表示：「幸福來得太突然了。」網民猜測韓庚求婚成功，她其後將鑽戒「P走」。（網上圖片）

【明報專訊】35歲韓團Super Junior前成員韓庚爆出結婚消息，新娘子是《戰狼II》34歲女主角盧靖姍，去年2月，韓庚生日當天公開戀情，拍拖年多以來愛得甜蜜。二人結婚其實有迹可尋，日前盧靖姍在社交網上載照片，被網民發現她左手無名指戴上鑽戒，當時有網民猜測韓庚求婚成功，之後她將照片中的戒指「P走」，似乎未想公開婚訊。

娛樂組

韓庚去年34歲生日當天，在社交網認戀盧靖姍，寫道：「你好，34歲。你好，我的女孩，盧靖姍。」盧靖姍接着轉發並留言回應：「你好，我的男孩，韓庚。」二人正式公開戀情。

韓庚紳士風度留好感

據稱兩人的情緣始於前年9月金雞獎頒獎禮，當時他們一起擔任頒獎嘉賓，韓庚扶盧靖姍落樓梯，盡顯紳士風度，他們不時相視而笑，互生好感，並火速擦出愛火。認愛一年多以來，兩人不時在社交網曬甜蜜合照放閃，今年2月韓庚35歲生日，他曬出與媽媽及盧靖姍的開心合照，看來盧靖姍早已融入韓家。

盧靖姍鑽戒泄露秘密

日前盧靖姍在社交網上載一張拿着酒杯的照片，貼文寫道：「幸福來得太突然了。」眼利的網民看到她左手無名指戴上鑽戒，猜測韓庚求婚成功，之後她修改圖片，將手中鑽戒「P走」，似乎不想婚事太早曝光。

昨日終於爆出韓庚和盧靖姍結婚消息，他們在香港入紙申請註冊結婚，其排期結婚通知書曝光了，他們認定對方，將一同踏上人生新階段。內地傳媒向他們求證，他們的工作人員統一口徑表示：「如果有好消息的話，他倆第一時間會與大家分享。」

事業發展各有千秋

韓庚是內地藝人，2005年成為韓國男團Super Junior成員，至2009年他不滿待遇提出解約訴訟。他離開Super Junior後，回內地全力發展，成績甚佳。

盧靖姍是中美混血兒，於香港出生，父親是美國功夫演員Roy Horan，母親是香港人。她14歲時，曾贏得全亞洲歌唱比賽，當年與陳敏之、譚凱琪成為小室哲哉的徒弟，她還出過專輯叫《Celina》。除做歌手外，盧靖姍亦拍過不少廣告，完成學業後，盧靖姍先後參演過電影《狼牙》、《鐵拳無敵》、《家有囍事2009》、《轟天搶救》和《戰狼II》等，當中她跟吳京演出的內地賣座電影《戰狼II》，票房高達56億人民幣，令她人氣急升，知名度大增。