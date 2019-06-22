出席「老佛爺」巴黎追思會 黃偉文心繫香港：已穿慣黑衫

【明報專訊】國際時裝界殿堂級人物、有「老佛爺」之稱的Karl Lagerfeld今年2月逝世，享年85歲。「老佛爺」生前掌管的三大品牌Chanel、Fendi及Karl Lagerfeld，前晚在巴黎大皇宮舉行名為「Karl For Ever」追思會。現場掛滿他的照片，播放他的紀錄片。

「老佛爺」生前的好友出席悼念，其中英國女星狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、美國男歌手Pharrell Williams、影后海倫美蘭（Helen Mirren）及模特兒Cara Delevingne等上台表演，有朗讀他的自傳、最喜歡的小說及詩集，Pharrell負責唱歌，剛新婚的內地鋼琴家郎朗亦上台演奏鋼琴。黃偉文（Wyman）亦獲邀出席，他在社交網上載出席追思會照片，身穿黑衣的他有感而發說：「當代時裝界風雲人物幾乎全部出席。100分鐘的紀念活動，有老佛爺珍貴紀錄片剪輯，多名他新舊朋友的訪問片段。」他還說道：「我人既已在巴黎，受到邀請當然要去敬禮。反正我近來已經穿慣了黑衫。」他日前曾發文提到自己身在巴黎，但仍心繫香港：「雖然有點不情願，但基於專業還是去了巴黎。但看到什麼都想起香港。」

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