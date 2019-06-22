祖父母溺愛 買玩具𧨾孫 譚俊彥擔心囡囡被寵壞

【明報專訊】譚俊彥、黃智雯、鄧佩儀及許家傑昨日出席《香港心 Anywhere微電影創作比賽2019》記者會，鼓勵年輕人發揮創意參加比賽。譚俊彥剛完成新劇《法證先鋒IV》補拍戲分，有傳朱晨麗因正在拍《大醬園》，兩劇撞期下被迫删減《法證IV》戲分，譚俊彥替朱晨麗叫苦：「大熱天時拍戲已好辛苦，見到她瘦了兩個圈，不如讓她專心拍好一部劇啦。」

譚俊彥為教女傷腦筋

譚俊彥表示近期都很忙，既要參加長女的K2畢業禮，又要演出籌款節目，還要為馬來西亞登台準備。提到女兒參加學校朗誦比賽奪冠，譚俊彥刻意沒有買玩具作獎勵，可是他的父母卻照買𧨾孫女，他最擔心小朋友被寵壞。他舉例說：「日前女兒發脾氣不肯讓嫲嫲抱，訛稱因擔心嫲嫲有腰痛，我當然知她不是講真話，她有少少小姐脾氣，所以要小心引導，免讓她養成講大話習慣。」

黃智雯讚男友有才華

另外，黃智雯自爆求學時期因箍牙欠自信，不敢面對鏡頭，卻有次膽粗粗為學生作品首次作幕前演出。黃智雯年輕時着重另一半外表，隨年紀漸長，才懂得男生的才華、孝順、幽默和有愛心才最重要，更大讚現任男友有齊以上條件。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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