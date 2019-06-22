《蜘蛛俠：決戰千里》 繼承先烈

根據網媒統計，湯賀蘭是新力電影公司向Marvel購入《蜘蛛俠》版權後，3名扮演彼得柏加的男星中，最受歡迎的一人。

【明報專訊】為了保衛宇宙和平，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在《復仇者聯盟4：終局之戰》壯烈犧牲，一向視他亦師亦友的「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland），內心悲痛可想而知。既然無法撤回導演的殘忍決定，留下的人如何走出傷痛，甚至繼承先賢的意志，便成了新片《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的重要命題。

文：張晴

Marvel電影宇宙（MCU）第3階段的最終章，並非全球票房勁收27.44億美元（約214億港元）的重頭戲《復仇者聯盟4：終局之戰》，而是這場宇宙大戰結束後，如何收拾殘局的《蜘蛛俠：決戰千里》。

鐵甲奇俠接班人？

復仇者聯盟慘勝奸角魁隆，付出代價絕對不菲，除了鐵甲奇俠和黑寡婦犧牲外，變形俠醫亦身受重傷，美國隊長退下火線，Marvel隊長、雷神和銀河守護隊亦先後離開地球，最後誰來保護人類？

從《蜘蛛俠：決戰千里》預告片段可見，森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演神盾局局長親自找上彼得柏加，希望他可以在這個「真空期」內，再次穿上蜘蛛戰衣，挺身而出保衛地球。

另一方面，扮演鐵甲奇俠助手「Happy」的莊法維奧（Jon Favreau），亦把一批高科技「遺物」送到彼得柏加手上，包括能夠看透別人網上私隱的眼鏡、全新蜘蛛俠戰衣等，似有意捧他成為鐵甲奇俠的接班人。

辛蒂雅演Ironheart？

題外話一則：網上流傳羅拔唐尼曾在公開場合表示，鐵甲奇俠的接班人並非蜘蛛俠，而是漫畫原著中的Ironheart，亦有傳Marvel電影公司已經籌備劇本，排期推出這個超級女英雄的獨立電影。有趣的是，漫畫女主角Riri Williams的樣子，跟《蜘蛛俠：決戰千里》的辛蒂雅（Zendaya）如出一轍，究竟是巧合還是刻意？觀眾不妨拭目以待。

問題是，彼得柏加不過是個十餘歲的學生，為何成年人都要把改變世界的重任，堆壓在年輕人的肩膀上？更重要的是，他在經歷終局之戰後，還未能走出「戰友逝世」的傷痛和迷惘，結果他選擇了「逃避」，寧願跟同班同學辛蒂雅和積及巴達隆（Jacob Batalon）等一起參加歐洲遊學團，這個正是本片英文戲名「Far From Home」的第一層意思。

神秘客難定正邪？

至於「Home」的另一解讀，應該是我們目前身處的宇宙。在《復仇者聯盟》第3及4集中，魁隆、變形俠醫及鐵甲奇俠先後戴上無限手套，並在「彈指」間改變萬物，結果意外地打開了平行世界的大門，令到邪惡組織「元素眾」（The Elementals）穿越時空，4名能夠控制地、水、火及風的成員來到地球大肆破壞，同時引來《斷背山》男星積基倫荷（Jake Gyllenhaal）飾演的「神秘客」收拾殘局。

問題是，根據漫畫原著，神秘客正是蜘蛛俠的宿敵之一，情况跟電影劇情剛好相反。從預告片段可見，兩人不單惺惺相惜，神秘客更以前輩身分，向彼得柏加諄諄善誘，令粉絲懷疑編劇到底有何盤算？