低潮期想過封咪 蘇永康靠阿媽一句話重生

【明報專訊】蘇永康一連兩場紅館演唱會《All that jazz & pop live2019》前晚舉行首場，邀得彭家麗、胡定欣擔任嘉賓。演唱會是蘇永康的前半生音樂回顧，他回想當年低潮期，曾自覺在港及台灣沒有發展空間，便返內地拍劇，直至2007年獲邀到台北開演唱會，他曾疑惑，但被阿媽的一句話點醒，蘇媽媽說：「響邊度跌，響邊度企番起身！」

蘇永康的紅館騷前晚開鑼，他與嘉賓彭家麗合唱《從不喜歡孤單一個》後，笑言與對方認識20多年，未曾見過對方穿得那麼低胸，令他不敢正視，還笑問對方：「你現在都經常唱？但不要再搵主席唱了，搵第二個啦！」惹來全場笑聲。彭家麗反指他也找第二個唱。蘇永康解釋道：「當時吳雨霏是公司新人，要提攜小朋友。」

盼胡定欣攻樂壇取佳績

胡定欣出場跟蘇永康合唱《來夜方長》，穿上黑色貼身長裙的胡定欣獲蘇永康送抱，唱畢蘇永康對她說：「當初找你都戰戰兢兢，不知你敢不敢玩，就是你敢玩，所以才有今日成績，希望你除了在影視上發光發熱外，在音樂上都有好成績。」胡定欣感激連番致謝。

「響邊度跌 響邊度企番起身」

蘇永康於開場時說明今次演唱會是前半生音樂回顧，全晚以歌曲細數往事，獻唱無綫劇《壹號皇庭III》插曲《燈火欄柵處》前，自嘲當年未夠同劇一線演員歐陽震華、陶大宇、林保怡及吳啟華般有魅力，自己只是「掹車邊」。他想當年很想打入台灣樂壇，因見草蜢一首《失戀》橫掃亞洲，自己恨到不得了，可惜不及草蜢靚仔，但見到趙傳又覺得自己有機會，至1995年終獲范曉萱當時的經理人賞識，簽約後開始華語市場事業。雖然他沒道出2002年在台灣涉毒被判勒戒一事，但坦言當時自覺在港及台灣沒發展空間，便返內地拍劇，2004至06年間便拍了130集內地劇，但內心始終覺得無理由就此封咪，到07年終於有名台灣的楊先生致電黃柏高，想找他到台北開演唱會。蘇永康說：「當時帶着問號回家，和阿媽吃飯時談及此事，阿媽煞有介事放低筷子道：『阿康，響邊度跌，響邊度企番起身！』好感恩，這兩場演唱會爆晒！」

將來靈堂播《黑色禮服》

蘇永康表示之後雷頌德提議他出新歌，其中一首是《黑色禮服》，他自爆已寫在平安紙，將來會在靈堂播這首歌，因為他要靚。

到encore環節，蘇永康表示由去年開始重新對音樂熱誠及工作上作多方面嘗試，「很奇怪！不知是否個仔關係，見他每天都學習新事物，自己50歲人也只行了生命一半，不能只留在Safety Zone，所以你會見到我突然同汪阿姐主持節目，總之我想做些從未試過的事」。最後他特別多謝紅館，「經常聽到別人講拿不到期，今次已是小弟第5次個人演唱會，加上兩次Big Four及男人幫，都開了8次，多年來次次入紙，紅館都無彈過我鐘，我不明白怎樣運作，總之對我好好，我非常感謝紅館。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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