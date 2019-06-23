朱敏瀚國語勁差 女友余思霆嫌棄

【明報專訊】余思霆、朱敏瀚、陳煒、黃智賢等昨日到元朗圍村宣傳無綫新劇《好日子》，余思霆與朱敏瀚拍拖後首次結伴公開露面，受訪時表現尷尬，余思霆更變得小鳥依人。被問到是否有男友陪宣傳感開心？余思霆口窒窒，要男友幫忙代答。余思霆直言首次與男友一起接受訪問感到很奇怪。

余思霆與朱敏瀚情侶檔出席新劇《好日子》宣傳活動，被問到是否因該劇定情？朱敏瀚說：「我們是拍這部劇認識，之後也沒有這麼快拍拖。」余思霆突然變斯文，朱敏瀚即力撐女友平時都是這樣，只在玩得開心時才較奔放。

不介意女友拍吻戲

朱敏瀚表示拍拖至今都很開心，又互相教導廣東話和國語，大家都有進步，他教女友講廣東話對白，大讚是乖學生，很上進。朱敏瀚自認國語學不好，大爆女友余思霆曾嫌棄說：「唔好同人講你女朋友是講國語的。」他們稱就算之後再合作拍劇也不會尷尬，反而一起受訪較緊張。問朱敏瀚會否不准女友跟其他男對手拍接吻戲？他說：「不會！她有機會拍時，我亦有機會，公平的，知道是工作。」

陳煒被嘲小村姑

陳煒表示重臨拍攝場地勾起了很多回憶，最難忘是拍夜戲時有很多小朋友做完功課來看，當中更有小朋友畫畫送給她，「其實我小時候放暑假曾在這條村住過，記得試過打風好大雨，連魚塘都浸滿，蝦和魚仔都冲了出來，我們便去撈，有海鮮食很開心，但會有成屋飛曱甴撞過來，所以練到現在這麼大膽。池塘上還有荷花，夜晚會見到螢火蟲，很浪漫」。身旁的黃智賢取笑她原來是小村姑。

陳煒前晚出席高爾夫球慈善晚宴，她自言求學時期是運動健將，參加籃球和乒乓球校隊，讚運動型男士身形較好，會加印象分，但她不會主動到球場認識靚仔。

讚何廣沛好男仔

陳煒單身多年，身邊有追求者，可是未遇到合適對象。談到朱晨麗因拍攝《大醬園》，被刪減《法證先鋒IV》重拍時的戲分？她替對方可惜。她知朱晨麗拍《大》劇時暴曬中暑見暈，感到擔心。不過她笑言不用煲靚湯給對方滋潤，「她有愛情滋潤就得！她是瘦，但瘦得來靚。見她經常放閃（與緋聞男友何廣沛），我也被閃親」。她承認私下聚會曾見過何廣沛，讚他有禮貌又乖，還被朱晨麗「恰」，讚賞肯被女生恰的就是好男仔。

記者：林祖傑、林蘊兒

攝影：孫華中

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