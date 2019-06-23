重提被汪明荃刺傷眉心 黃淑儀：佢半個電話都無問候

【明報專訊】黃淑儀（Gigi姐）接受商台主持梁泰來訪問。今年一月她離開TVB，過檔ViuTV主持節目。節目中提及1976年的《書劍恩仇錄》，TVB三大花旦並列，包括汪明荃演霍青桐、李司棋演「鴛鴦刀」駱冰、Gigi姐演李沅芷，曾傳出不和。

有指當年汪阿姐不慎用劍刺傷Gigi姐眉心？她憶述舊事說：「當時有場戲講我『撩』她（阿姐），她嬲到拿着劍打過來時，我一擋，把劍一斷開便落在我這裏（指住眉心）。（現在可有疤痕？）醫生好好人，他說你放心，我幫你縫針縫得好幼，縫了4針。（當時是否害怕？）不怕，意外嘛，真的沒事，若插到我隻眼或我盲了就識驚。」40多年前舊事，跟阿姐是否有恩怨？Gigi姐說：「無無無，絕對無，大家都知是意外，不過當時阿姐連半個電話都無問候，反而近年見到她，就經常拿來說：『哎呀！當時把劍插到佢，真係幾唔好意思呀！』都過了幾十年，還說來做什麼，真的沒有不開心，因為是意外。」

Gigi姐經歷兩段婚姻，育有4個仔女，她坦承年輕時反叛兼戀愛大過天，19歲在父母反對下嫁TVB藝員訓練班導師、年紀較她大21年的劉芳剛；1977年她避走加拿大並提出離婚。後來遇到現任丈夫徐景清醫生並展開第二段婚姻，為了家庭決定移民加拿大，專心相夫教子。

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