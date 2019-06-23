李敏鎬快閃巴黎時裝騷 姬摩絲男友被誤當粉絲爆衝突

【明報專訊】兩個月前退伍的《藍海傳說》韓星李敏鎬，趁開拍新劇《The King》前，前日到巴黎出席時裝騷，跟台灣型男彭于晏在Berluti時裝展上碰頭，兩人言談甚歡。另一邊廂，英國超模姬摩絲（Kate Moss）帶同16歲女兒Lila Grace和男友Nikolai出席Christian Dior時裝展，入場前Nikolai卻被保安誤會為粉絲，把他一手推開，Nikolai也不甘還擊，爆發了一場小衝突。

李敏鎬今年4月底退伍，他將伙拍《鬼怪》金高恩演出新劇《The King》，此前他先到巴黎出席時裝周，現身Berluti品牌活動，巧遇台灣男星彭于晏，兩人並排而坐，言談甚歡。不過李敏鎬前晚出席完時裝騷後立即啓程返回韓國，據悉昨日已回到首爾，未知是否急着要準備拍新劇，所以巴黎之行來去匆匆。其實Berluti時裝騷可說星光熠熠，除了李敏鎬和彭于晏之外，傳聞跟《變種特攻：黑鳳凰》蘇菲端納（Sohpie Turner）將再次舉行婚禮的美國男歌手Joe Jonas、Ricky Martin和日本足球名宿中田英壽等。

跟Berluti同日舉行時裝騷的，還有Christian Dior，同樣星光熠熠，嘉賓包括香港填詞人黃偉文、《龍紋身的女孩》盧美拉佩斯（Noomi Rapace）、《無頭谷》女星姬絲汀娜麗芝（Christina Ricci）等。

開騷前卻發生了一宗小衝突，英國超模姬摩絲（Kate Moss）和16歲女兒Lila Grace，以及姬摩絲任職攝影師的男友Nikolai到場，姬摩絲和女兒給傳媒拍照，步伐落後的Nikolai欲趨前時，現場保安誤會他是粉絲，一手推開他，Nikolai登時不服推回去，氣氛充滿火藥味，姬摩絲睹狀即時喝停，適時制止雙方進一步衝突。

現年45歲的姬摩絲於2015年跟丈夫Jamie Hince分居後，即與現年32歲的Nikolai拍拖至今。Nikolai von Bismarck是德國貴族，在英國長大，曾入讀名校哈羅。他中學時期已對攝影產生興趣，16歲開始師從著名攝影師Mario Testino，隨後入讀帕森斯設計學院巴黎分校，畢業後曾追隨另一名師Annie Leibovitz 工作兩年。