稱香港演員出色 裴珍映說不出名字

【明報專訊】前韓團Wanna One現年19歲成員裴珍映昨晚在港舉行個人粉絲見面會。昨日下午他先現身銅鑼灣為見面會造勢，吸引大批粉絲到場。穿上黑色西裝的裴珍映獲全場粉絲尖叫歡迎，氣氛熱烈，他以廣東話跟港迷打招呼，稱很開心來到香港，很想念本地粉絲，還大讚香港粉絲熱情，尖叫聲特別響亮。談到首次在港舉行個人見面會，他自言有份構思內容，希望與大家度過愉快時光。活動上裴珍映做出招牌撒嬌動作和不同款式的心心手勢冧港迷，惹來粉絲瘋狂尖叫。

裴珍映最近推出全新抒情歌《Hard to say goodbye》，被問到往後想唱什麼類型作品？他賣口乖表示，只要粉絲喜歡，他就會嘗試；再問到會否想拍戲或演出綜藝節目？他表示現時想先專心做好音樂，他日有機會再嘗試其他。據悉裴珍映今年稍後會加入全新男團CIX重新出發，他指雖然經歷了Wanna One、個人發展等不同階段，但對他來說最重要是有粉絲相伴。裴珍映稱，Wanna One隊友有一個短訊群組保持聯絡，他就經常跟朴志訓及男團Nu'est的黃旼泫見面。

談到今次來港，他很想觀看香港夜景，並想吃芒果類的甜品，又謂自小看過不少港產片，香港演員很出色，卻記不起名字，正當台下有人說周潤發時，他馬上點頭讚好。

記者：蘇珮欣